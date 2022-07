RISTIĆ OŠTRO O ZABRANI VUČIĆU DA POSETI JASENOVAC Neviđeni skandal, neoustaštvo prisutno u značajnom delu hrvatske političke elite

Direktor beogradskog Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić oštro je reagovao na odluku hrvatske Vlade da predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću zabrani ulazak u tu zemlju i posetu spomen-području Jasenovac.

Kako kaže, ovo "predstavlja kršenje brojnih pravnih i civilizacijskih principa i normi".

- Ovakva odluka hrvatske Vlade predstavlja kršenje brojnih pravnih i civilizacijskih principa i normi, ali možda i najočitije do sada svedoči o tome do koje je mere neoustaštvo prisutno u značajnom delu hrvatske političke elite, ali i ne samo u toj sferi. Zabraniti privatnu posetu najvećem gubilištu Srba u okvirima Nezavisne Države Hrvatske jednom od neposrednih potomaka tih istih žrtava genocida koje je hrvatska država počinila nad Srbima, Romima i Jevrejima između 1941. i 1945. godine je do sada neviđen skandal. Uprkos današnjih brojnih orkestriranih napada hrvatskih medija o tome kako je, navodno, predsednik Vučić privatnom posetom Jasenovcu i Pakracu, lokacijama na kojima su u ove dane pre punih 80 godina hrvatske ustaše počinile masovne pokolje Srba sa Kozare i šireg područja Potkozarja, ali i iz zapadnoslavonskih sela Sloboština, Kusonje i drugih, želeo da provocira Hrvatsku uoči navršavanja još jedne godišnjice zločinačke vojno-policijske akcije pod nazivom "Oluja" iz 1995. godine ponajbolje svedoči o nečistoj savesti članova hrvatske Vlade.

- Čineći ama baš sve što im je u mogućnosti, uključujući tu i zabranu privatne posete jednog od neposrednih potomaka žrtava genocida počinjenog od strane hrvatske države nad Srbima nekim od najmonstruoznijih stratišta srpskog naroda tokom čitavog Drugog svetskog rata, hrvatski ministri na čelu sa premijerom Plenkovićem demonstriraju spremnost da preduzmu sve kako bi ta, ali i brojna druga gubilišta Srba, Jevreja i Roma iz razdoblja Drugog svetskog rata, trajno potonula u istorijski i ljudski zaborav. Istovremeno, treba naglasiti i to da svojim brojnim postupcima koji imaju višedecenijski kontinuitet, značajni delovi hrvatske političke, intelektualne, verske i kulturne "elite" bez prestanka negiraju genocidni karakter, masovnost, brutalnost i sistematičnost zločina počinjenih nad Srbima, Romima i Jevrejima od aprila 1941. do maja 1945. godine na celokupnoj teritoriji NDH - ističe Ristić.

foto: Kurir

On naglašava da je "zabrana ulaska u Hrvatsku predsedniku Vučiću koji je, kao neposredni potomak žrtava genocidne endehazije, osetio potrebu da poseti ta gubilišta do sada neviđeni skandal i prekršaj brojnih normi i principa."

- Ovo tim pre što nijedan predsednik Republike Srbije, počev od 1945. godine pa sve do sada, nije posetio Jasenovac i podno Bogdanovićevog betonskog cveta odao počast svojim sunarodnicima, ali u istoj meri i svim drugim jasenovačkim i endehazijskim stradalnicima. Iako se neki od prethodnih predsednika Republike Srbije ovih dana iz petnih žila upinju da sve nas "podsete" na to kako su upravo oni ti koji su već obavili posetu Jasenovcu i da predsednik Vučić nije prvi šef srpske države koji je želeo da obiđe to gubilište, vredi ih podsetiti na to da su oni, kao i mnogi drugi posećivali Donju Gradinu u Republici Srpskoj, ali ne i Jasenovac u Republici Hrvatskoj. I dok oni posetu Jasenovcu, za svog predsedničkog vakta možda i nisu želeli da realizuju kako time ne bi "provocirali Hrvate", očito je da je aktuelni predsednik Republike Srbije upravo privatnim karakterom posete poželeo da u miru, bez pompe, medija i političara u svojoj pratnji, ali i bez potrebe i namere da tim postupkom bilo koga provocira, obavi posve intimni čin odavanja počasti svojim sunarodnicima kao što i dolikuje i sleduje neposrednom potomku žrtava genocida počinjenog od strane NDH.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

- Iz svih ovih, kao i mnogih drugih civilizacijskih, istorijskih i pijetetnih razloga, zabrana neposrednom potomku žrtava genocida i predsedniku srpske države da učini privatnu posetu nekim od najtragičnijih gubilišta pripadnika svog naroda, a u dane kada se navršava 80. godišnjica kozaračke epopeje, kao i masovnih stradanja Srba u bojnim mestima Zapadne Slavonije, predstavlja anticivilizacijski, nedemokratski i apsolutno nedopustiv čin koji je za svaku osudu. Konačno, postavlja se i pitanje da li će nakon ovog današnjeg skandaloznog postupka hrvatske Vlade kojim je neposrednom potomku žrtava genocida i predsedniku Republike zabranjen pristup jasenovačkom i zapadnoslavonskim gubilištima i svima nama, pripadnicima srpskog naroda, ubuduće biti onemogućeno da posetimo ta mesta ljudskom umu i dalje nepojamnog stradanja nedužnih civila, dece, žena, muškaraca, staraca, koji su svi odreda postradali samo zato što su bili pravoslavni Srbi, odnosno pripadnici jevrejskog, romskog i drugih naroda koji su se aktivno suprotstavljali tom zlu znanom kao NDH? Strahujem da nakon ovog današnjeg nedemokratskog postupka hrvatskih vlasti ništa više neće biti isto - kazao je Ristić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandru Vučiću hrvatske vlasti zabranile su privatnu posetu Jasenovcu. Predsedniku Srbije je zabranjeno da položi cveće jasenovačkim žrtvama. Ministar spoljnih poslova tim povodom u 11 časova održaće vanrednu konferenciju za novinare.

