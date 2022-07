POKUŠAJ VRBOVANJA VULINA BILA JE POSLEDNJA FAZA! Stručnjak: Nije mu prišao ambasador, BIO JE NA MERAMA DUŽI NIZ GODINA

Milašinović se u razgovoru s glavnom urednicom jutarnjeg programa Kurir TV Snežanom Petrović dotakao izjave Vulina da su mu se strane obaveštajne službe obratile da ako ne napusti politiku lojalnosti Aleksandru Vučiću, neće biti član vlade.

foto: Kurir televizija

- Pokušaj vrbovanja ministra unutrašnjih poslova je zadnja faza. On je morao da bude obrađivan nekoliko godina da bi mu uopšte neko prišao. Neće njega vrbovati strani ambasador, jer on se ne upušta u špijunažu iako pokriva svu obaveštajnu delatnost. Njega će vrbovati profesionalac. Ministri moraju da budu proveravani od naših obaveštajnih, kontraobaveštajnih i civilnih službi. Za njega se zna da nije smeo ni majku za s*su ujesti. On mora biti proveren čovek, jer barata i tajnim podacima. Kad se obrađuju veliki ljudi, njima se daju veliki zadaci. Da se napravi zlo u zemlji ili ono što se retko dešava da se učini dobro. Evo recimo zašto je Putin obavestio Erdogana da mu se priprema smaknuće. To je saradnja između partnera u svetu - rekao je Milašinović.

Glavnu urednicu jutarnjeg programa Snežanu Petrović interesovalo je mišljenje Velibora Vukašinovića, nekadašnjeg glavnog vazduhoplovnog inspektora SRJ, bivšeg generalnog direktora JAT-a i vojnog pilota.

On je ispričao kako su strane obaveštajne službe pokušale da mu nametnu svoje ljude u menadžmentu dok je bio direktor JAT-a.

foto: Kurir televizija

- Ja sam bio direktor JAT-a kada smo pravili sporazum Etihadom. Prvu stvar koju sam morao da uradim kada sam otišao u Abu Dabi bila je razgovor sa gospodinom koji je oficir za neku vrstu bezbednosti saobraćaja. Obratio sam mu se na srpskom jer sam imao podatak da je bio oficir SASA u BiH. To je bila jedna vrsta razoružavanja. Pružio mi je papir i rekao mi je ovo je menadžment Er Srbije. Ja sam mu rekao da je to nemoguće i da se to može desiti onog momenta kada JAT promeni ime. Nametanje tog menadžmenta je bilo vrlo agresivno. Ja sam se zapanjio što u tom Etihadu uopšte nije bilo Arapa i to su bili ljudi različitih profila iz nekih obaveštajnih službi - rekao je Vukašinović.

