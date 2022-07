ANA BRNABIĆ, SINIŠA MALI I MILOŠ VUČEVIĆ PRE OD MENE ZASLUŽUJU MESTO PREMIJERA! Goran Vesić ekskluzivno za Kurir TV o novoj Vladi

Najbliži funkciji novog mandatara su Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević, smatra Vesić.

- Ono što mogu da kažem kada je u pitanju mesto premijera, ja zaista mislim da to pre od mene zaslužuju Ana Brnabić, Siniša Mali i Miloš Vučević. Ako me pitate šta mislim o Ani Brnabić, mislim da je vodila sjajnu Vladu Srbije tokom teškog perioda. Njena vlada je trajala dve godine, desila se korona i rat u Ukrajini. O rezultatima Siniše Malog ne treba govoriti, on je jako stručan. Rezultati u ekonomiji su i njegovi rezultati. Miloš Vučević vodi veliki grad. Ja sigurno nisam u najužem krugu, ono što je važno jeste da vlada bude efikasna. Vlada mora da bude u stanju da odgovori na dnevne izazove.

foto: Kurir televizija

Vesić je u emisiji govorio i o postignutim rezultatima za 10 godina vlasti SNS.

O rezultatima najbolje svedoče brojevi - u proteklih deset godina u Srbiji je izgrađeno više auto-puteva nego u prethodnijh 50 godina, prosečna plata je bila 330 evra, a ako se izuzme javni sektor, prosečna plata u Beogradu je viša od 1000 evra, kaže Vesić.

- O svim rezultatima bismo mogli dugo da pričamo. Pre 10 godina smo obećali da ćemo napraviti pristojnu i jaku Srbiju, većinu toga smo i uradili. Da krenemo od ekonomije, naš rast privrede je najveći u celom regionu, 2020. godine smo imali najmanji pad. Nezaposlenost je prepolovljena. Imamo 200 novih fabrika. Smanjen je javni dug zemlje. Kurs nam je stabilan, što je jako važno za poslovanje. Što se tiče infrastrukture, gradi se 10 brzih puteva. Završen je koridor 10, radi se koridor 11, modernizacija prugi. Mislim da je takođe važno kada je bitna međunarodna pozicija Srbije da zaista bolje stojimo. Naš lider ima kontakt sa najvažnijim političarima. Srbija se izborila da budemo priznati u međunarodnoj zajednici. Sigurno je da je ovih 10 godina period napretka Srbije. Ako izizmemo javni sektor, prosečna plata u Beogradu je veća od 1000 evra - rekao je Goran Vesić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

10:34 ŠTA JE OBELEŽILO 10 GODINA VLASTI SNS? Goran Vesić i Nebojša Krstić ekskluzivno za Kurir TV o postignutim rezultatima