GORAN VESIĆ: Ponosan sam na desetogodišnji rad Srpske napredne stranke! Srbija je potpuno drugačija zemlja nego 2012!

Član predsedništva SNS Goran Vesić rekao je da danas možemo da kažemo da je Srbija potpuno drugačija zemlja nego što je bila 2012.godina.

- Srbija je napredna, uspešna, moderna, ona rešava probleme svojih građana i građanki. Da li smo sve rešili - nismo, da li smo uspeli da dostignemo razvijenije zemlje evrope - nismo uspeli sve, ali smo mnogo toga uradili - rekao je Vesić tokom gostovanja na TV Happy.

- Danas je tačno deset godina kako građani i građanke Srbije, zajedno sa Srpskom naprednom strankom i našim koalicionim partnerima pod liderstvom predsednika Aleksandra Vučića, gradimo pristojnu, modernu i jaku Srbiju - rekao je Vesić.

Istakao je da su pre deset godina verovali u uspešnu Srbiju, i neumorno radili kako bi Srbija danas postala to što jeste, uspešna i poštovana u svetu.

- Mogu da kažem da se ostvarilo ono što je predsednik Aleksandar Vučić govorio 2012. godine, a to je da želimo da stvorimo Srbiju na koju ćemo biti ponosni i gde će naša deca želeti da ostanu da žive. Mislim da smo korak po korak ostvarili snove naših predaka - rekao je Vesić.

Koliko je Srbija napredovala najbolje se vidi po njenoj ekonomiji i privredi, dodao je Vesić.

- Rast naše privrede je medju najdinamičnijim u ovome delu Evrope. Rast bruto domaćeg proizvoda u poslednjih nekoliko godina je u stalnom porastu. U 2018. godini imali smo rast od 4.4 odsto, 2029. godine 4.2 odsto u 2020. godini imali smo najmanji pad u Evropi od 0.9 odsto, 2021. godine naš rast je bio 7.4 odsto, u prvom kvartalu 2022. godine i ako u Evropi imate rat koji utiče na sve, mi smo imali rast od 4.4 odsto bruto domaćeg proizvoda, u drugom kvartalu očekuje se rast od 3.7 odsto - kazao je Vesić.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da je vrednost našeg bruto domaćeg proizvoda u 2012. godini iznosio 32 milijarde a na kraju 2022. godine iznosiće 58 milijardi eura, te da to najbolje govori o tome koliko se Srbija razvija.

- Prosečna plata od 2012. godine do 2022.godine u ovome trenutku je veća preko 70 odsto, 2012. godine prosečna plata je iznosila 366 eura, 2022. godine iznosi 635 eura a do kraja godine iznosiće 700 eura. Kada pričamo o nezaposlenosti, 2012.godine ona je iznosila 25.9 odsto, u ovom trenutku iznosi 10.6 odsto do kraja ove godine očekujemo da nezaposlenost bude manje od 10 odsto - kazao je on.

Osvrnuo se i na zaposlenost, te naveo da je u 2012. u Srbiji bilo zaposleno milion osamsto šezdeset i četiri hiljade ljudi, a da sada u ovom trenuntku imamo zaposlenih dva miliona sedamsto četrdeset hiljada ljudi.

- Ono što želim da kažem jeste da smo tokom pandemije s obzirom na stabilne javne finansije obezbedili paket od 8 milijardi eura pomoći za gradjane i za privredu. Smanjili smo javni dug zemlje, koji je 2015. godine iznosio preko 70 odsto bruto domaćeg proizvoda, ove godine kada su svi sve zaduženiji mi smo na 56,3 odsto i držimo pod kontorlom javne finansije i držimo stabilno devizni kurs koji se nije menjao od 2015.godine - kaže Vesić.

Ističe i da su posebno ponosni na privlačenje stranih investicija, koje su u 2012. godini iznosile milijardu eura, a u 2021.godini 3.9 milijardi eura.

- Samo u prvih šest meseci ove godine, Srbija ima investicija za 1.4 milijarde eura, za deset godina otvoreno je i 200 novih fabrika. Kada je u pitanju zdravstvo, uložili smo milijardu eura, izgradjeno je tri kovid bolnice u Batajnici, Novom Sadu i Beogradu kao i Klinički centar u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Završava se Dedinje 2, radi se Tiršova 2 u planu je i nova onkologija - kaže Vesić.

Kada je u pitanju energetska vrednost, kaže, koja je posebno važna u ovom trenutku, vlast je uspela da uspešno završim gasovod “Balkanski tok” u 2021. godini.

- Obezbeđeno je rekonstruisanje skladišta gasa u Banatskom Dvoru, zakupljeno je skladištenje gasa u Mađarskoj kako bi naši građani i građanke ove zime imali obezbeđeno stabilno snabdevanje. Predsednik Vučić je uspeo da obezbedi i da po četiri do pet puta manjoj ceni nabavljamo gas nego što će kupovati neke druge zemlje Evrope - ističe Vesić.

foto: Kurir televizija

Vesić je rekao i da kada je u pitanju infrastruktura, da u ovom momentu gradimo deset auto- puteva, 548 kilometara saobraćajnica, završen je Koridor 10, Koridor 11 se uveliko gradi kao i obilaznice oko Beograda i oko Kragujevca, radimo čitav niz auto-puteva.

- Uspeli smo konačno da završimo brzu prugu Beograd - Novi Sad, koja se modernizuje sve do Budimpešte, modernizuju se i pruge Beograd - Bar kao i Beograd - Solun. Svi koji putuju sami mogu da vide kako se gradi i menja Beogradski aerodrom. Imamo veliki napredak i kada je u pitanju aerodrom u Nišu kao i aerodrom “Morava” u Kraljevu koji pokriva čitav taj deo - kazao je Vesić.

Govoreći o planu razvoja Srbije do 2025. godine, Vesić ističe:

- Obećali smo ulaganja od 5 milijardi eura u putnu infrastrukturu, 3,5 milijardi u železničku infrastrukturu, 3 milijarde eura u fabrike otpadnih voda, 600.000 eura u bolnice, 500.000 eura u stadione i sportske centre, 200.00 miliona eura u turističke centre. I što je najvažnije ako nastavimo ovom putem prosečna plata u Srbiji 2025.godine biće 1.000 eura - najavio je on.

Vesić se osvrnuo i na položaj medija u Srbiji danas.

- Podsećam vas da je predsednik Vučić 2012. godine obećao da će ukinuti zloglasni zakon o medijima protiv kojeg su bila sva domaća i medjunarodna udruženja, a koji je doneo predhodna vlast. Ovezbedili smo da mediji mogu slobodno da rade. Kada je u pitanju pravosuđe, mi smo 2012. godine zatekli nakaradnu reformu zbog koje su nekoliko hiljada tužilaca i zamenika tužilaca i sudija ostali preko noći bez posla. Naša vlast je prva koja je ustavnim promenama obezbedila potpunu nezavisno pravosudja u Srbiji, prvi smo se odrekli uticaja na sudstvo a to je velika promena kada je naša zemlja u pitanju - rekao je Vesić.

Ukazao je i da je međunarodni položaj Srbije neuporedivo bolji nego 2012. godine.

- Vučić je jedan od retkih lidera koji gaji frekfrentne odnose sa liderima Kine, Rusije, EU, SAD. Što se tiče Kosova i Metohije, 23 zemlje su povukle priznanje samoproglašene nesavisne države Kosovo. Više zemalja ne priznaje Kosovo nego što je to bio slučaj 2012.godine, od 190 člankca EU 110 zemalja ne priznaje samoproglašenu državu Kosovo, naš položaj je mnogo bolji potpisali smo i Vašingtonski i Briselski sporazum. Zaustavili smo iseljavanje srba sa Kosova i uvrstili pitanje KiM na dnevni red svih važnih zemalja sveta. Čak i oni koji su dali priznanje, znaju da moraju da poštuju interese Srbije i da bez Srbije nema dogovora - kaže Vesić.

I dodaje da smo nastavili sa negovanjem kulture sećanja i da su se po prvi put počeli obeležavati dva tragična dogadjaja u našoj istoriji, “Oluja” iz 1995. godine i agresija Nato-a iz 1999. godine.

- Vratili smo Nemanjiće u kolektini sećanje srba, na predlog predsednika Vučića podignut je spomenik Stefanu Nemanji. U ovom trenutku podiže se nekoliko spomenika Nemanjićima, knezu Stracimiru, Stefanu prvovenčanom, Aleksandru Karadjordjeviću, podignut je spomenik Kralju Petru kao i Milutinu Milankoviću, Borislavu Pekiću, Patrijarhu Pavlu, Filipu Višnjiću, Aleksandru Deroku, Djordju Stratimiroviću. Sve ovo je jako važno jer ako negujemo kulturu sećanja mi ne možemo pravilno da odlučujemo o budućnosti, moramo da poštujemo sebe i svoju istoriju - naglasio ne Vesić.

Dodaje i da kada je reč o kukturi, za ovih deset godina obnovljena su dva nacionalna muzeja koja nisu radila deset godina, Narodni muzej i muzej Savremene umetnosti kao i mnoga pozorišta šitom zemlje.

Kada je u pitanju sport Vesić kaže:

- Bili smo domaćini preko deset velikih međunarodnih takmičenja više nego neke mnogo razvijenije zemlje na svetu. Što se tiče školstva krenuli smo projekat uvodjenja tableta u škole, koji omogućuje da 67.00 dece mogu da uče preko električnih udžbenika. To si velike stvari - kaže Vesić.

Srbija će, dodaje, nastaviti da se razvija ovim putem, Srbija se podigla i pokazala svoje pravo lice.

- Dokazala je da može da bude lider na Balkanu, u ekonomiji, međunarodnoj politici kao i vojni lider. Naša vojska je neuporedivo jača nego što je bila 2012. godine. Očuvaćemo političku stabilnost, nastavićemo regionalno povezivanje najpre kroz “Otvoreni Balkan”, jer kroz taj proces podižemo konkurentnost privrede i ono što je važno nastavićemo da sprovodimo politiku makro ekonomske stabilnosti, to znači stabilnost javnih finansija i rast plata i penzija. To je ono što možemo da obećamo u narednih deset godina - zaključio je Vesić.

Kurir.rs/ Foto/Source:Kurir Televizija