VESIĆ: SNS samo sa strankama kojima je Srbija najvažnija

Crvena linija za saradnju SNS sa drugim strankama je interes Srbije, rekao je član Predsedništva SNS Goran Vesić.

"Stranke kojima Srbija nije na prvom mestu, odnosno koje misle da treba da budemo ruska gubernija, ili američka savezna država, ili turski pašaluk nisu naši partneri", rekao je Vesić i dodao da "Vučić vodi uvek i samo srpsku politiku".

Vesić je potvrdio da je na konsultacijama koalicije okupljene oko SNS sa predsednikom saopšteno "da imamo parlamentarnu većinu koju čini od 130 do 160 poslanika".

"To znači da će u Vladi osim naše koalicije i Saveza vojvođanskih Mađara biti i drugih stranaka. Kojih, odlučiće Predsedništvo naše stranke, na predlog mandatara i predsednika Vučića. Mi smo državotvorna stranka koja menja Srbiju i sprovodi političke i ekonomske reforme i pozivali smo u vlade druge stranke i kada nam njihovi mandati nisu trebali za većinu. Možemo i sa opozicijom da sarađujemo po pitanjima koja su strateški važna za našu zemlju", rekao je Vesić.

Vesić ističe da je najvažniji zadatak nove vlade nove investicije koje znače nova radna mesta i veće plate.

"Kada pričamo o ekonomiji zadatak nove vlade je da se očuva životni standard stanovnika u situaciju kada imamo uvezenu inflaciju, na koju ne možemo da utičemo. Zato je posebno važna najava predsednika Vućića o porastu penzija za 19,2 odsto, kao i minimalnog ličnog dohodka za 14 odsto. To podrazumeva i obezbeđivanje osnovnih životnih namirnica za stanovništvo. Sećate se kako su se u regionu smejali kada je Vučić prošle jeseni govorio da Srbija kupuje pasulj i grašak i pravi zalihe. Zato sada hrane imamo, oni koji su se smejali sada je traže od nas", rekao je Vesić.

On je posebno potencirao "energetsku sigurnost" i istakao da ona "znači da ćemo imati dovoljno gasa i drugih energenata za zimu".

"Politička stabilnost znači da formiramo stabilnu vladu koja može da donosi važne i teške odluke kakve se očekuju u ovim vremena u interesu Srbije. Vojna sigurnost znači da Srbija ne uđe u rat. To znači da se ne svrstamo ni na jednu stranu, jer rat u Ukrajini nije naš rat. Mi smo prvog dana krize zauzeli čistu poziciju zasnovanu na međunarodnom pravu. Rekli smo da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, kao što tražimo da se poštuje naš teritorijalni integritet", rekao je Vesić.

Vesić kaže da transport nije samo izgradnja puteva već je to privredna grana koja u Srbiji učestvuje sa 3,7 odsto u BDP, a zapošljava 122.000 ljudi, što je 5,6 zaposlenih u Srbiji.

"U EU u ovom sektoru, koji učestvuje sa pet odsto u BDP, radi deset miliona ljudi" rekao je Vesić i dodao da "ukoliko želimo da postignemo ciljeve održivog razvoja u transportu, Srbija će morati da se pozabavi planiranjem i projektovanjem izabalansiranih transportnih sistema".

To znači da treba ulažemo u tehnologije realizacije mobilnosti, a to je izgradnja puteva, aerodroma poručio je Vesić. On je rekao da Srbija treba da obezbedi uslove "da se investira u mobilnost kao i da se omogući pojačana uloga sistema javnog transporta kao kljućnog servisa i okosnicu mobilnosti".

"Zato smo počeli da gradimo metro u Beogradu, zato se rekonstruišu pruge i uvode brzi vozovi, a gradiće se i beogradski železnički čvor koji je uslov za beogradsku prigradsku železnicu. Biće veoma teško u uslovima kada je državi potreban novac za energente i hranu nastaviti ovaj tempo izgradnje puteva, ali to je dodatni izazov za Vladu. Svi auto-putevi i brze saobraćajnice, njih deset, na oko 584 km, danas se grade i Vlada nije odustala ni od jednog od tih projekata. Izgradnja puteva znači da se zemlja razvija ravnomerno, da otvaramo nove lokacije za investicije i da će u mnogim delovima zemlje ljudi ostati da žive", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/S. telegraf)