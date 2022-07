GORAN VESIĆ: Želimo budućnost sa Hrvatskom, ali ne možemo da zaboravimo prošlost

Član predsedništva SNS, Goran Vesić rekao je danas da je „histerija“ koju je nastala u Hrvatskoj nakon zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića da poseti Jasenovac dokaz da hrvatsko društvo ne želi da se seća bilo čega što se dogodilo u Jasenovcu.

„Prema izjavi predsednika Hrvatske gospodina Milanovića, Aleksandar Vučić je prvi srpski predsednik koji je zatražio da ide u Jasenovac. To je velika sramota, s obzirom da je logično da svaki srpski predsednik poseti Jasenovac. Histerija koja je u Hrvatskoj nastala kao posledica te želje govori o jednoj situaciji u kojoj hrvatsko društvo očigledno ne želi da se seća bilo čega što se dogodilo u Jasenovcu, odnosno stradanja 700.000 Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista. To je veliki problem, jer mi ne možemo da pričamo o pomirenju ukoliko oni nisu spremni da prihvate ono što su učinili. Jasenovac je jedan od najmonstruoznijih logora smrti, na teritoriji takozvane NDH u Drugom svetskom ratu, jedini dečiji logor u Evropi je bio u okviru kompleksa logora Jasenovac. Posle toliko godina od kada je završen rat, da predsednik naroda koji je najviše stradao u Jasenovcu ne može da poseti Jasenovac, to je nešto što je nedopustivo“, rekao je Vesić gostujući na TV Happy.

Kako ističe, ova tema se ne može sakriti, već je jedini pravi put da se o njoj otvoreno razgovara.

„Ne možemo da zaboravimo prošlost i ne mogu od nas da očekuju da ne pričamo o Jasenovcu, da ne posećujemo Jasenovac da bi njihova savest bila čista. Za Jasenovac nije kriv hrvatski narod, već pojedinci iz toga naroda, kao što su uvek za zločine krivi pojedinci, tako da je ne vidim razlog za takvu reakciju hrvatskog predsednika i vlade“, naveo je Vesić i dodao da od hrvatske vlasti očekuje da se „konačno urazumi“.

„Ono što ja očekujem je da se hrvatska vlada konačno urazumi, da dozvole da predsednik Srbije poseti Jasenovac, da oda poštu stradalima, da položi cveće, bilo bi idealno kada bi to uradio i hrvatski predsednik, to bi onda bilo pravo pomirenje. Na taj način mogli bismo da zajednički gledamo u budućnost i da stvaramo budućnost u kojoj sarađujemo, ali to ne možemo tako što ćemo zaboraviti prošlost“, naglašava on.

Vesić je rekao da se nacionalni identitet jednog naroda gradi negovanjem istorije, te dodao da je upravo zato za vreme njegovog mandata podignut veliki broj spomenika znamenitim ličnostima koji su uticali na Beograd i Srbiju.

„Podigli smo spomen ploču Blagoju Jovoviću, koji je izvršio zemaljsku pravdu i pucao na Ante Pavelića koji je ubijao Srbe u Jasenovcu. Podigli smo spomenik Stefanu Nemanji, rodonačelniku naše najznačajnije srednjevekovne dinastije, dinastije Nemanjića, tu je i spomenik despotu Stefanu Lazareviću, koji je već imao obeležje na Kalemegdanu, ali je dobio i Basarin spomenik koji je zaista fantastičan. Milutin Milanković, Borislav Pekić, Aleksandar Deok, dobili su spomenike, jer su to sve ljudi koji su na određen način zadužili naš grad. U ovom trenutku se podiže spomenik Branku Pešiću i to je nešto što je bio moj predlog, ja se bavim time i vidim da ću to izgurati bez obzira da li ću biti na javnoj funkciji ili ne. Podižemo spomenike i Milošu Crnjanskom, Jovanu Jovanoviću Zmaju, Meši Selimoviću, Vaski Popi, to su ljudi koji su na mnogo načina doprineli da naš grad bude ovakav kakav jeste“, rekao je Vesić.

Dodaje, da je srećan što smo kao narod počeli da negujemo kulturu sećanja, te da je njegov odgovor na najveću opozicionu kritiku da „samo podiže spomenike“, da smo mi narod sa bogatom istorijom i da je privilegija što imamo kome da gradimo obeležja.

„Mi smo na primer princezi Oliveri Hrebeljanović dali ulicu, ona ja redak primer žrtvovanja u srpskoj istoriji, pa Dragi Jevremović, prvoj kraljici srpkinji posle Kosova, koja nije imala ni ulicu, pa knez Pavle, koji nije imao ulicu. Ja ću na tome raditi i dalje, jer zaista mislim da se nacionalni identitet gradi tako što se sećamo naše istorije, jer kada znamo istoriju možemo da donosimo dobre odluke u budućnosti“, zaključio je Vesić.

(Kurir.rs)