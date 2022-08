KURTI ŽIVI OD TENZIJA, VODI CEO REGION U PROVALIJU Dačić na Kurir TV hirurški precizno analizirao kritične događaje na severu KiM

Dačić se osvrnuo na politiku koju vodi premijer samoproglašene Republike Kosovo Aljbin Kurti rekavši da se njegova politika zasniva na tome da pre njega nisu postojali nikakvi pregovori i sporazumi.

- Kurti živi na tenzijama i od tenzija. On svoj politički život i opstanak na Kosovu je gradio na tome da od njega počinje sva istorija, da ne priznaje ništa što je bilo od prošlosti. Ne priznaje Briselski ni Vašingtonski sporazum. Došli smo do situacije gde svi vide da takav put vodi u provaliju i da Srbiju dovodi pred svršen čin. Ništa nije u našim rukama, ako oni provociraju ovu situaciju mi ćemo odgovoriti tako da na miran način pokušamo da rešimo nesporazum. Od 2008. godine ja sam uvek bilo u Vladi, sada kada formiramo novu Vladu ovo se dešava - rekao je lider SPS-a gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Prištinske vlasti posle sastanka sa ambasadorom SAD odložile su odluku o zabrani dokumenata do 1. septembra.

Dačić ističe da je taj rok dat kako bi se došlo do kompromisa.

- Taj rok je dat kako bi se došlo do kompromisa. Pokazalo se sada da Amerika može da utiče na Kurtija, SAD su bile vrlo konstruktivne u proteklom periodu, naročito kad su u pitanju pregovori sa Prištinom. Videli su da ovo što radi Kurti da je to veliki avanturizam i da nikakvo poboljšanje situacije sa Prištinom ne može biti sa njim na čelu. Pritisak je na tome da se nađe odgovarajuće rešenje za ove probleme. Teško je doći do toga, ali treba da se reši. Bilo bi normalno da se to rešava u Briselu, bez jednostranih poteza. Priština ne poštuje ništa, oni potpišu sporazum, odu kući i kažu da to nije osnovano. Mislim da su oni mislili da je sve već rešeno i da je ovo samo jedna formalnost imati pregovore. Mi smo uspeli na tom dijalogu da to pitanje ipak pokrenemo, da vratimo pitanje Kosova na sto. Kada dodamo to da su 23 zemlje povukle priznanje - rekao je Dačić.

foto: Kurir televizija

