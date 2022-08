VLADIMIR ORLIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Pokazali smo da možemo da razgovaramo, nastavićemo da radimo za naš narod i državu!

Gost Kurir televizije bio je novoizabrani predsednik Narodne skupštine Srbije Vladimir Orlić.

foto: Kurir televizija

Kada je primao dužnost Vladimir Orlić je između ostalog izjavio: da će biti predsednik svim poslanicima i da će nastaviti da vodi državnu politiku za koju su građani glasali na prethodnim izborima. Nakon toga mnogi su komentarisali ulogu novoizabranog predsednika Skupštine Srbije.

- Našu državnu politiku jesu potržali svi oni koji su postali poslanici sa naše liste, ali i druge liste. To je jeste politika koja je napravila promene. To je politika slobode, nezavisnosti i hrabrosti. Aleksandar Vučić je rekao da naš narod i država mora da se poštuje, kao i da ćemo nastaviti sa tom politikom - rekao je Vladimir Orlić na Kurir televiziji i dodao:

foto: Kurir televizija

- Što se tiče međupartijskih razlika, i o tome smo govorili u Skupštini. Opozicija je dobila i više nego fer odnos sa naše strane, to neće da kažu, a znaju da je istina. Večina koja zastupa pobedničku politiku želi da im da dodatni prostor, neka to bude i više potpredsedničkih mesta, gde će oni da delegiraju svoje predstavnike, ili rukovodeća mesta u skupštinskim odborima. Da li se to nekada dogodilo? To se nikada nije desilo. To što neće da kažu - to je njihov izbor. Rukovodićemo se narodnom voljom. I izbori su bili fer i pošteni. Kada kažu suprotno, treba da se sete da su za rezultate izbora glasali oni koji to kažu. Za nas je važno da smo kao većina pokazali da možemo da razgovaramo sa tim ljudima, kako će oni da ogovore - nadam se da ne ovako kako su počeli. Ako žele da se obračunavaju sa sobom, neka nastave. Nastavićemo da se bavimo merama, zakonima, rešenjima, nastavićemo da čuvamo mir, jer su za to ljudi glasali. U svakom trenutku i na svakom mestu ćemo da nastavimo da vodimo računa o našim interesima, uvažavajući sve ostale - rekao je Orlić.

foto: Kurir televizija

Vladimir Orlić se osvrnuo i na stanje i očuvanje mira i na Kosovu i Metohiji.

- Vidite da je to neverovatno teško. Opet, kada vidite kako se ko ponaša i kakve poruke šalje, vama je potuno jasno ko je pretnja za mir, a to su Aljbin Kurti i Priština. Ako provocirate ljudei maltretirate ih, a to i rade uz najviće provokacije. Kada tako nastupate, o okakvom dijalogu pričaju. oni nisu želeli ni da pokušaju da implementiraju svoju glavnu obavezu, a to je formiranje Zajednice srpskih opština - rekao je Orlić.

