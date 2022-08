NE ZNAM ŠTA ĆE ZELENSKI ODLUČITI: Ukrajinski poslanik Gončarenko o rezoluciji kojom traži da Ukrajina prizna lažnu državu Kosovo

Poslanik u parlamentu Ukrajine Aleksej Gončarenko rekao je za albanske medije na KiM da će predsednik njegove zemlje Volodimir Zelenski odlučiti o tome da li će Ukrajina priznati lažnu državu Kosovo.

Gončarenko je dodao da Zelenski ima većinu u ukrajinskom parlamentu i naglasio da iz razgovora koje je vodio sa kolegama poslanicima smatra da mnogi od njih podržavaju rezoluciju.

- Najvažnija je pozicija predsednika jer ima većinu u parlamentu. U privatnim raspravama, budući da se skupština nije sastajala otkako sam podneo rezoluciju, mnogi poslanici daju podršku. Nisam kontaktirao predsednika Zelenskog. Predlog je dostavljen skupštini i sada se o njemu treba izjasniti i takva je situacija. Nadam se da će zauzeti stav i podržati moj predlog - rekao je Gončarenko u "Interaktivu" na KTV.

Gončarenko, koji je nedavno javno zapretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom jednog obraćanja, rekao je da ne zna da li će Zelenski uskoro odlučiti da prizna Kosovo.

- Ne znam. Ali moj stav je jasan i odlučio sam da ga ozvaničim kako bih ukrajinskoj vladi dao šansu da konačno zauzme stav. Ne znam šta će uraditi. To je posao vlade i ne mogu da komentarišem šta će uraditi. Nadam se da hoće jer sada imamo javnu raspravu o ovom pitanju u Ukrajini. To je važno jer smo mi demokratska zemlja i debata se vodi nakon mog izlaganja da li je dobro ili ne da Ukrajina prizna Kosovo. Neki govore o okolnostima koje sam vam objasnio, neki su zabrinuti za položaj Republike Srbije, posle toga Srbija će priznati Donjeck i Lugansk kao tzv. republike, koje su lažne, ali ja u to ipak verujem - rekao je Gončarenko.

Ukrajinski poslanik Aleksej Gončarenko, podsetimo, nedavno je podneo ukrajinskom parlamentu nacrt rezolucije kojom se predlaže priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

(Kurir.rs/Kosovo online)