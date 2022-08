HRVATSKE POLITIČARE PLAŠI USPON SRBIJE: Vesić o napadima na predsednika Vučića i najvažnijim zadacima nove vlade

Funkcioner Srpske napredne stranke i narodni poslanik Goran Vesić rekao je jutros da napadi na predsednika Vučića iz Hrvatske dolaze jer se Zagreb plaši uspona Srbije.

- Sinonim za neuspešnu politiku u Hrvatskoj jeste Aleksandar Vučić. Ljudi u Hrvatskoj vide kako se naš predsednik nosi sa krizom i ratom u Ukrajini i kako je rešio problem sa vakcinama i izgradio tri kovid bonice u Srbiji dok njihova država nije mogla ni jednu da izgradi. Narod u Hrvatskoj smatra da je Vučić za njihove političare Supermen što je inače i tačno - izjavio je Vesić na TV Hepi.

Vesić je dodao da hrvatski političari napadajući Vučića žele da prikriju svoju nesposobnost.

- Još jedan od razloga za napade jeste i taj što ih je Vučić podsetio na Jasenovac, a za to su sami krivi. Da su pustili predsednika Srbije da položi cveće na spomenik jasenovačkim žrtvama i da znaju za red to isto je trebalo da uradi i predsednik Hrvatske sa njim. Predsednik Vučić je kriv i za to kada ih podseća na zločine počinjene u "Oluji"- zaključio je Vesić.

Govoreći o izboru premijera i nove vlade Vesić je rekao da je očekivano da mandatar bude iz redova Srpske napredne stranke i da će biti poznat u narednih nekoliko dana.

- Trenutno se obavljaju konsultacije u okviru Srpske napredne stranke kako bismo zatim izašli sa zajedničkim stavom ko će biti naš mandatar. Nakon razgovora u našoj stranci čeka nas razgovor sa našim potencionalnim koalicionim partnerima. Predsednik Vučić je najavio vladu do kraja avgusta i za to ima više razloga. Prvi i najvažniji je taj da Evropu čeka izuzetno teška kriza, kako energetska, tako i ekonomska - rekao je Vesić.

Nova vlada prema njegovim rečima imaće pre svega zadatak da obezbedi dovoljno energenata i hrane.

- Predsednik je obezbedio dodatne skladišne kapacitete gasa u Mađarskoj i u Banatskom Dvoru, koji je skoro rekonstruisan, imamo izgrađen i Balkanski tok, tako da sa dva izvora možemo da dopremamo gas i to su veliki koraci koji su urađeni kako bismo bili energetski obezbeđeni. Druga stvar je da se obezbedi hrana, što smo počeli da radimo još prošle godine, imaćemo dovoljno životnih namirnica, ali moramo da imamo na umu da nisu sve namirnice proizvedene u Srbiji. Imaćemo uvezene probleme iz Evrope. Nismo izolovano ostrvo i sve što se bude dešavalo u Evropi prelivaće se na nas - zaključio je Vesić.

(Kurir.rs)