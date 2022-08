BUDUĆA VLADA NEĆE VODITI NI RUSKU NI AMERIČKU, VEĆ SRPSKU POLITIKU! Vesić o formiranju nove izvršne vlasti

Poslanik Srpske napredne stranke Goran Vesić izjavio je da je siguran da ćemo do kraja meseca imati novu vladu, jer je to predsednik Aleksandar Vučić najavio.

- Predsednik Vučić koji daje mandat mandataru najavio je da će vlada biti formirana tokom avgusta. Za to ima više razloga, prvi i najvažniji je da Evropu čeka izuzetno teška kriza, kako energetska tako i ekonomska. Zato nam je neophodna vlada koja može brzo da radi i da rešava probleme na dnevnom nivou. Bez obzira što smo se mi pripremili kada je u pitanju energetika i hrana, to znači da smo obezbedili dodatne skladišne kapacitete gasa u Mađarskoj i zalihe hrane, mi nismo izlovano ostrvo, sve što se bude dešavalo u Evropi pogađaće i nas - upozorio je Vesić za televiziju Vesti.

On je podsetio na povezanost privreda, pa je objasnio da ukoliko nemačka auto-industrija nema posla, onda nema ni Meita, kineska fabrika koja posluje u Obrenovcu i radi za nemačku auto-industriju.

- Ako milka čokolada poskupi u Švajcarskoj, ona će biti skuplja i kod nas iako to sa Srbijom nema veze. Ne možemo da predvidimo šta će se sve dešavati, to i jeste jedan od razloga zašto se vlada formira u avgustu, s obzirom na to da je zakonski rok početak novembra - naglasio je Vesić.

Kako je ocenio, nova vlada će biti skorojena po meri naroda, a ne ambasada.

foto: Screenshot RTS

- Od kada je Vučić predsednik, svaka vlada je samo srpska. Tako će i ova vlada da bude srpska, jer taj kabinet neće voditi ni rusku, ni američku ni kinesku politiku, već isključivo srpsku politiku u interesu naših građanki i gradjana. To je jedina politika koja je dobra za nas. Trudimo se da imamo dobre odnose da svima sa Sjedinjenim Američkim Državama koja su najveća svetska sila ali i sa Kinom i Rusijom kao i sa svim drugim zemljama ali naša politika je samo srpska - napomenuo je on.

Govoreći o krizi, Vesić je rekao:

- Trudimo se da obezbedimo za naš narod dovoljno hrane, dovoljno energenata i više investicija. Ove godine u prvih šest meseci imali smo milijardu i četri stotine sedamdest miliona eura stranih investicija u 2021. godini imali smo 3.9 milijardi eura investicija za razliku od 2012. godine kada smo imali milijardu eura investicija. Za ovih deset godina smo otvorili oko 200 favrika, u ovom trenutku radi negde skoro dva miliona i tri stotine hiljada ljudi, što je 450 hiljada ljudi više nego 2012. godine. Naša obaveza je da obezbedmo za naše gradjane radna mesta, bolji život kao i zaštitu životnog standarda što neće biti ni malo lako kada imamo uvezenu inflaciju. Zbog toga se i podižu penzije 19.2 odsto od 1. januara, kao i minimalni lični dohodak za 14 odsto, zato je i najavljeno povećanje plata u javnom sektoru od 12-14 odsto i da na taj način prodjemo što bezbolnije kroz ovu krizu nego neke druge zemlje.

Na pitanje novinara, da prokomentariše pisanje medija da su kandidati za premijera Ana Brnabić i Siniša Mali, Vesić je rekao:

foto: Beta/Slobodan Miljević

- Poznajem i Anu Brnabić i Sinišu Malog. Ana je bila odličan premijer ovih šest godina i zaista je u teškim uslovima vodila vladu. Nema puno ljudi pa čak među onima koji su naši politički protivnici, koji mogu da joj zamere kako se nosila sa problemima. Vrlo je posvećena svome poslu, dobro sprovodi politiku koja je politika predsednika Vučića. Posebno su bile važne ove dve godine kada je vodila vladu čiji je mandat bio oročen, čim je bila izabrana već je bila korona što je zaista bila otežavajuća okolnost, jer korona nije bila samo zdravstvena već i ekonomska kriza, zatim je izbio i rat u Ukrajini. O sposobnostima Siniše Malog ne treba puno govoriti, zajedno smo radili u gradu kada je bio gradonačelnik Beograda i sada je odličan ministar finansija. Ukoliko su oni zaista jedini kandidati stranka neće pogrešiti koga god odabere, jer oni zaista na pravi način predstavljaju politiku predsednika i jako su uspešni u sprovodjenju iste.

Kurir.rs