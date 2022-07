NOVA VLADA U AVGUSTU! Vladan Glišić i Đorđe Milićević za Kurir TV: Bitno je da buduća vlada bude STABILNA

foto: Kurir tv

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Šapcu gde prisustvuje spajanju mosta preko Save, rekao i da će nova vlada Srbije biti formirana polovinom avgusta što je veoma važno zbog priprema za zimu, kupovine gasa i finansiranja velikih projekata poput.

Predsednik Vučić je takođe izjavio da mu je veoma drago što je čuo od američkog ambasadora Kristofera Hila da ne želi da se meša u izbor članova nove Vlade Srbije jer će buduća izvršna vlast biti skrojena u skladu sa željama gradjana koji su učestvovali na izborima.

Komentarišući pisanje nekih delova hrvatske štampe da ga treba uhapsiti ako dodje u Jasenovac, predsednik Srbije je rekao da se on sam ponudio da dodje i da ne vidi šta je tu problem, dodao je da su sve optužbe na njegov račun u hrvatskim medijima potpuno izmišljene i da dolaze od hrvatske Vlade.

Ko će i kako obezbediti političku, ekonomsku, energetsku i vojnu sigurnost Srbije? Kakvu Vladu Srbije želi da vidi američki ambasador Kristofer Hil? Da li će se kampanja hrvataskih medija protiv predsednika Vučića pojačavati u susret godišnjice "Oluje"? Kakve posledice naslovi u delu hrvatskih medija ostavljaju na odnose izmedju dve zemlje?

Na sva ova pitanja odgovori su dali gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziziji poslanik SPS Đorđe Milićević i Vladan Glišić iz pokreta Narodna mreža.

- Mi iz opozicije smo imali dosta primedbi. Na izjavu Kristofera Hila bilo bi normalno da on bude persona non grata ali Srbija to sebi ne može da dozvoli. Prija mi to što nakon dosta godina ovakvu vrstu odgovora nije mogao američki ambasador da dobije, to je veliki napredak. Pre 10 godina niko nije smeo da odgovori ambasadoru Amerike. Ja se slažem sa aktuelnom vlašću po pitanju spoljne politike, možda se ne slažem sa unutrašnjom politikom, ali slažem se sa spoljnom. Moramo priznati da u ovako teška vremena neki manji problemi padaju u senku, trenutno su nam u fokusu izazovi sa kojima se suočavamo. Jako je važno da imamo stabilnu vlast i sada nam najmanje treba haosa. Očekuju nas velika iskušenja na jesen - rekao je Glišić.

Milićević kaže da se pozicije u budućoj vladi određuju po principu šta ko može da pomogne.

- Razumem medije i da je ovo u trenutku centralna tema. Narod interesuje ko će biti ministri i premijer. Govorili smo sa SNS o načelnim i suštinskim stvarima, mi kao SPS želimo da damo svoj doprinos u daljoj realizaciji zajedničkih ciljeva. To nam je donelo rezultate na koje smo ponosni jer smo pokazali da možemo zajedno da odgovorimo na izazove. Ovde nema mesta političarenju. Da se razumemo, pozicije se određuju na taj način kako možete da pomognete. -

