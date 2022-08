BRNABIĆ: Radiću i dalje rame uz rame sa Vučićem! Racionale zahteve poljoprivrednika hoćemo da ispunimo, nerealne ne možemo

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da joj je bila čast da više od pet godina bude na čelu Vlade Srbije i najavila da će sigurno i ubuduće raditi "rame uz rame" sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem.

Brnabić je na TV Pink zahvalila Vučiću na poverenju da nju i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića predloži za kandidate za mandatara buduće vlade.

"Miloš Vučević je moj prijatelj, moj kolega i fenomenalan čovek. I ako on bude predsednik vlade, mi smo vlada u bezbednim rukama i ja ću učiniti sve da mu pomognem sa svim što mogu", rekla je Brnabić.

Ocenila je da Srbiji treba "jaka vlada, srpska vlada" i dodala da je sigurna da će biti upravo takva.

"Biću na raspolaganju Milošu (Vučeviću), ako Miloš treba da vodi vladu, da mu pomognem sa svim što mu treba", ponovila je Brnabić.

Brnabić: Naravno da me je pogodilo nešto od onoga što je pričao episkop Nikanor

Premijerka je rekla da su je pogodili delovi govora vladike banatskog Nikanora, koji je anatemisao nju i sve koji će učestvovati na manifestaciji Evroprajd u Beogradu.

"Da li me je pogodilo nešto od toga, pa jeste, naravno. Kada god vam neko pomene dete, to je ja mislim za svaku osobu kao užaren štap u oko. Da li me je pogodilo da neko za moje babe i dede kaže da su koljači srpskog naroda - naravno, užasno me pogodilo, ljudski", rekla je Brnabić.

Ona je rekla da je Srpska pravoslavna crkva (SPC) jedan od osnovnih stubova srpskog društva i naroda, i naglasila da "nikada nijednu reč protiv SPC neće reći".

Brnabić je naglasila da to ipak "nije bitno" u ovom trenutku, naglašavajući da je "potrebna stabilnost, a ne da se svadjamo".

"Mi ovde moramo da se borimo za našu Srbiju. U ovom trenutku da damo svu podršku predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću da se izbori tamo (u Briselu) i da obezbedi da i dalje imamo mir. Sve ostalo nije važno", navela je premijerka.

Premijerka: Ne možemo da ispunjavamo zahteve koji su stavljeni na papir samo da bi bili odbijeni

Istakla je da je blizu postizanje dogovora sa poljoprivrednicima koji protestuju u više gradova, ali da ne mogu biti ispunjeni njihovi zahtevi koji su "stavljeni na papir samo da bi bili odbijeni".

Brnabić je izjavila da je u interesu Vlade Srbije "da se nađe dogovor", ali da "mora da se nađe sredina", da se pomogne poljoprivrednicima i da se čuva budžet.

Ona je navela da je sporan zahtev za otkupnu cenu suncokreta od 700 evra po toni, jer je zemljama u okruženju otkupna cena ispod 600 evra po toni.

"Mi smo zauzeli cenu od 600 evra po toni. Vlada Srbije ne može da utiče na otkupnu cenu. Ako otvorimo tu 'Pandorinu kutiju' tražiće i drugi garanciju otkupne cene bez obzira na situaciju na tržištu ili njihovu ličnu konkurentnost", kazala je Brnabić.

Na pitanje kako su poljoprivrednici reagovali kada im je saopštila da su cene suncokreta niže u regionu, kaže da su odgovori bili različiti, da je politikanti ne interesuju, ali da među njima ima ljudi sa kojima joj je bilo zadovoljstvo da razgovara.

- Politikanti neka vode politiku i neka pokušavaju da zloupotrebe poljoprivrednike. Predsednik Vučić je juče rekao da, ono što možemo da uradimo, uradićemo, ali da ispunjavamo zahteve koji su nerealni i koji su stavljeni na papir samo da bi bili odbijeni, to ne možemo, jer moramo da čuvamo Srbiju, njen budžet i fiskalni prostor - rekla je premijerka.

Prema njenim rečima time bi "razvalili" našu ekonomiju jer je borba na tržištu nešto što jača privredu.

"To ne možemo ali smo intervenisali da bi obezbedili da naši gradjani imaju dovoljno suncokretovog ulja i da obezbedimo da su cene prema gradjanima u jednom kontrolisanom nivou u teškim vremenima", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs/Beta)