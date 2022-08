PRIŠTINA ŽELI SUKOBE, KURTIJEV MINISTAR PRETI: Ne odustajemo od mera, incidenti na severu Kosova mogući i pre 1. septembra

Uz sve napore Srbije da u dijalogu s Prištinom ponudi kompromisna rešenja i tako spreči tenzije i moguće sukobe na severu Kosova i Metohije, prištinska strana svakim svojim potezom pokazuje da želi upravo najopasniji scenario. Kosovski premijer Aljbin Kurti u Briselu je odbio oba predloga Srbije koja se tiču primene preregistracije vozila i izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata, čime je praktično najavio eskalaciju sukoba.

foto: EPA/Đorđe Savić

Na administrativnim prelazima Pojačano prisustvo Kfora Kfor je povećao svoje prisustvo i patroliranje na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i spreman je da interveniše ako bude potrebno, prenosi RTV. Asošijeted pres je objavio da su američki vojnici u okviru NATO raspoređeni duž glavnih puteva na severu Kosova, nakon neuspeha poslednje runde dijaloga u Briselu. Ove mere preduzete su da bi se Kforu omogućilo da, u slučaju potrebe, reaguje brzo na svaki bezbednosni izazov.

foto: Printscreen

Bez ustupaka

Nameru Prištine potvrdio je i kosovski ministar unutrašnjih poslova Dželal Svečla, koji je rekao da kosovska vlada neće odustati od sprovođenja reciprociteta za registarske tablice i lične karte. On je poručio i da postoje indicije da bi incidenti na severu Kosova mogli da se ponove i pre 1. septembra i za njih je unapred optužio Beograd.

- Nadamo se da neće biti tenzija, smatramo da nema razloga. Ali postoje i naznake da se one mogu desiti. Spremni smo da se suočimo s bilo kojom vrstom situacije, naše institucije su zrele, jake i spremne da se suoče sa svakim pravnim zadatkom koji dobiju. Ali imamo i podršku međunarodnog faktora - izjavio je Svečla za Klan Kosova.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se odluka o registarskim tablicama ponovo odloži, Svečla je to kategorički demantovao.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković je povodom ovih tvrdnji rekao da Svečla „ima ulogu glavnog podizvođača Kurtijevog plana destabilizacije regiona“.

Stefan Surlić, docent fpn Propali razgovori su neuspeh EU Stefan Surlić, docent na Fakultetu političkih nauka, smatra da je propala runda dijaloga u Briselu neuspeh i EU. - Svakako je reč o neuspehu EU. Bez obzira na to što se Brisel predstavlja samo kao posrednik, zapravo je treći akter u dijalogu i deli odgovornost. Pogotovo kada se stavi u kontekst rata u Ukrajini, eventualna kriza na severu Kosova tumačila bi se kao sukob s neodgovornim ruskim i zapadnim uticajima, a najmanje kao konflikt Srba i Albanaca zbog nekih registarskih tablica - ocenio je on za Dojče vele.

foto: Medija Centar Beograd

Moguća eskalacija i sukobi

- Priština i Aljbin Kurti još jednom su pokazali da umeju samo da prete silom i ratom i da njihovim političkim strukturama upravljaju ekstremisti koji uopšte ne prepoznaju vrednost dijaloga i mirnog rešavanja problema... Nisu Beograd, niti predsednik Srbije Aleksandar Vučić slali specijalne prištinske policijske snage na sever KiM da prebijaju i pucaju na goloruk narod, niti smo mi donosili jednostrane odluke i gazili sporazume, niti smo ijednog trenutka pokazali izostanak spremnosti za razgovor i postizanje dogovora - poručio je Petković.

Stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović ocenio je da je srpska delegacija na pregovore u Briselu došla kako bi se postigao neki napredak, ali da je usledio hladan tuš Kurtija, koji samovoljno odbija sve predloge i rešenja i ujedno preti oružanim sukobom i nasiljem nad Srbima od 1. septembra.

foto: Kurir TV

- Upravo iz ovih razloga smo mogli uvideti ogromnu Vučićevu zabrinutost, a kao posledicu zakazivanje hitnog sastanka s predstavnicima Srba sa KiM. Moram iskazati i svoju ličnu zabrinutost za Kurtijeve zamisli i odluke koje treba sprovesti, prvenstveno na severu KiM, a koje predstavljaju početak ratne opasnosti koju ćemo teško izbeći - izjavio je Bjegović za Kosovo onlajn.

Doskorašnji predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun smatra da je delegacija iz Beograda na pregovore u Briselu došla u pozitivnom duhu i veoma dobro pripremljena, s namerom da pregovara i nešto se dogovori, ali da je pozicija Prištine zabetonirana. On podseća da je to primetio i američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil.

- Izostala je bilo kakva pozitivna ocena ambasadora Hila u vezi sa ponašanjem Prištine i mislim da je to dobra poruka i da na tome Srbija treba da nastavi u narednom periodu da radi, jer to znači da SAD shvataju suštinu problema, a to je ponašanje Kurtija, odnosno prištinske strane... Velika je napetost i nervoza na obe strane na severu Kosova. To znači da može da dođe do brze eskalacije i sukoba. Vidimo da Priština nastavlja sa pripremama za sprovođenje jednostrane odluke, a to se vidi i po kretanju i aktivnostima njihovih policijskih i specijalnih policijskih snaga - naglasio je Drecun za RTS.

Ivana Kljajić