PALMA: Puna podrška Aleksandru Vučiću u borbi za mir i stabilnost na ovim prostorima

Na današnoj konferenciji za novinare u Jagodini, koja je organizovana povodom odlaska 500–člane delegacije iz Srbije u Paraliju u Grčku, predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine i narodni poslanik Dragan Marković Palma govorio je i o najnovijim dešavanjima vezanim za Kosovo i Metohiju.

“Svakodnevno živimo sa problemom Kosova i Metohije i imajući u vidu najnovije pritiske na predsednika Srbije dajemo punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u njegovoj borbi da sačuva mir i stabilnost na Balkanu. Punu podršku dajemo i Srbima sa Kosova i Metohije i Srpskoj listi i njihovoj odluci da napuste privremene prištinske institucije ukoliko se nastavi progon Srba na Kosovu i Metohiji. A ukoliko se to desi, međunarodna zajednica mora da zna da onda više ne važi Briselski sporazum. Nadam se da neće doći do onoga što Kurti sprema za 1. septembar ove godine, a svi oni koji se zalažu za pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine, treba pre toga da ispune Rezoluciju 1244, Kumanovski sporazum i Briselski sporazum, jer su to pravno obavezujući sporazumi, koje samo Srbija ispunjava. Nadam se da će 1. septembra biti sve u redu i da će da se nastavi dijalog”, rekao je Marković.

(Kurir.rs)