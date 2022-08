PALMA: Srbija ima veliko poverenje u predsednika Vučića, kome nikada nije bilo teže

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palmasmatra da nikada nije bilo teže predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali je, kako kaže, "siguran da slobodno možemo da imamo veliko poverenje u njega."

- Nikada nijedan predsednik Srbije nije imao ovako ogroman pritisak, a da to ničim nije zaslužio, niti je Srbija nešto uradila pogrešno da bi svakog dana slušali neke predloge koji nam nanose štetu. Za nas je u ovom trenutku najvažnije da mi budemo jedinstveni, sve partije koje su u republičkom parlamentu, da se ne svađamo i da svi jedinstveno damo podršku onome što je interes Srbije, a što zastupa predsednik Vučić, a ne da svako od nas komentariše šta bi bilo da je on tamo i da li bi rekao ovo ili ono. Politika koju vodi predsednik Srbije je politika mira, politika stabilnosti, bezbednosti, politika ekonomije, politika dobrodošlice svima na svetu, ali poštujte i nas kako i mi vas poštujemo, poštujte našu vojnu neutralnost i nemojte da tražite od nas da uđemo u NATO koji nas je bombardovao i ubijao, mi poštujemo sve, ali dozvolite da mi sami odlučujemo gde ćemo i šta ćemo. To je politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i zato Srbija ima poverenje u njega - rekao je Palma.

- Zemlje Kvinte, a posebno SAD kažu kosovskim Albancima “prihvatite Zajedinicu srpskih opštine ako je u skladu sa vašim ustavom”. Kako nije bilo u skladu sa Ustavom takozvanog Kosova kada su potpisali Briselski sporazum. Taj tekst nije pravila ni Srbija ni kosovski Albanci, već međunarodna zajednica. Ono što je na mene u Briselu ostavilo utisak je slika sa sastanka predsednika Vučića sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, gde je pored NATO zastave stajala i zastava Srbije, ali je slika sa sastanka Kurtija sa Stoltenbergeom bila samo sa zastavom NATO bez zastave takozvanog Kosova. To znači da NATO ne priznaje takozvano Kosovo, jer kada niste član Ujedinjenih nacinja vi niste država, a NATO radi na osnovu političkih odluka. I NATO treba da zna da kosovski Albanci ne smeju sa dugim cevima na sever Kosova i Metohije bez saglasnosti KFOR -a i bez saglasnosti 4 gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije. I NATO treba da zna da Srbija nije kriva za ono što Kurti sprema 1. septembra. A moje pitanje za Evropsku uniju, Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju je “zašto ne skinete kosovskim Albancima vizni režim”.

- Zato što oni znaju da bi u tom slučaju 60 posto kosovskih Albanaca pobeglo u njihove zemlje, kao što je i preko pola miliona građana Hrvatske napustilo Hrvatsku od trenutka kada su postali član Evropske unije. Srbija je danas u teškom okruženju. Hrvatske svake nedelje napada Srbiju, sa kosovskim Albancima su non stop problemi, onaj Visoki predstavnik u BiH se dere kao da je u kafani na političare u BiH i ne sprovodi Dejtonski sporazum, deo političkih partija u Crnoj Gori hoće da ruši Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnkom crkvom. I tu je za nas najvažniji Edi Rama koji je rekao Kurtiju “Biraj, ili ćeš Otvoreni Balkan ili ćeš rat”. Mi treba svi ekonomski da sarađujemo i što više zemalja treba da se uključi u Otvoreni Balkan, uključujući i Sloveniju i Hrvatsku iako su članice Evropske unije - rekao je Marković.

(Kurir.rs)