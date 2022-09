PREMIJER ALBANIJE RAMA: Balkan je za Evropu bitan koliko i Evropa za Balkan

Premijer Albanije Edi Rama je rekao da je samit "Otvorenog Balkana" prilika da čuje "čudne jezike" koje govore njegove kolege, a da će on govoriti svojim čudnim jezikom, dodajući da mu je drago što vidi znake da sve više zemalja želi da bude pozvano na ovu konferenciju.

On je istakao da mu je posebno drago što vidi ministre spoljnih poslova Petera Sijarta i Mevluta Čavušoglua.

- Mi smo uputili i poziv ministrima spoljnih poslova Grčke i Italije, koji iz objektivnih razloga nisu mogli da prisustvuju današnjem samitu. Nadam se da će moći da prisustvuju u Tiranu. Jako je bitno za nas da inicijativa ne okuplja samo zemlje iz regiona, već i druge bitne zemlje iz okruženja, kao što su Grčka, Italija, Mađarska - rekao je premijer Albanije.

Rama kaže da ga je premijer jedne evropske zemlje pitao zašto i oni nisu pozvani i dodaje da mu je drago što vidi znake da sve više zemalja želi da bude pozvano na konferenciju "Otvorenog Balkana".

- I to sa onih prostora gde smo mi dugo čekali pozivnice. Balkan je za Evropu bitan koliko je i Evropa bitna za Balkan. Danas smo ovde posle jednog vrlo uzbudljivog popodneva i večeri. Na sajmu vina smo imali više od 100 proizvođača vina, a to je bio i sajam hrane gde smo na istom mestu imali priliku da upoznamo mnogo kuvara koji su predstavljali gastronomiju svojih zemalja. To je fantastično organizovano, i na tome bih zahvalio predsedniku Vučiću - kaže on.

Istakao je da članice "Otvorenog Balkana" žele da izvuku maksimum iz te inicijative i da zato pozivaju i druge zemlje da se priključe.

- Ozbiljno ćemo razmisliti da uputimo pozive i drugim partnerima i zemljama EU i niko ne treba da bude ljubomoran na nas - rekao je Rama.

