ROSU PRETEĆI KRSTARI PO LEPOSAVIĆU! Analitičari za Kurir TV: Situacija na KiM napeta! Najvažnije da dobijemo na vremenu

Advokat Goran Petronijević i novinar Kosovo onlajn Miloš Garić u jutarnjem programu Kurir televizije istakli su da je najbitnije da se isključivo insistira formiranju Zajednici srpskih opština na Kosovu i Metohiji.

Garić je ocenio da je dobro što Srbi nisu pristali na promenu tablica.

- Policija Rosu krstari sve vreme po Leposaviću i oni predstavljaju neku vrstu upozorenja da u svakom momentu može da se desi neka eskalacija. Videćemo šta će da se dogodi sa tablicama, dobro je što Srbi nisu pristali na promenu tablica i što uopšte nisu reagovali na (premijera lažne države Kosovo Aljbina) Kurtijeve poruke - kaže novinar Kosovo onlajn u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Advokat Goran Petronijević je istakao da Srbija mora da dobije na vremenu bez sukoba.

- Pitanje svih pitanja za Srbiju u ovom trenutku je formiranje Zajednice srpskih opština. Imam utisak da oni idu korak unapred sa svojim pakostima. Mi smo se prirdržavali onoga što je potpisano, ma koliko to loše bilo po nas. To je potpisano pod ogromnim pritiskom. Onog momenta kad su potpisali Briselski sporazum Albanci sa Kosova i Metohije znali su da neće izvršiti ono što su potpisali za Zajednicu srpskih opština - istakao je Petronijević, koji je naglasio i da je EU to isto znala.

foto: Kurir televizija

Najveći problem dijaloga između Beograda i Prištine predstavlja Međunarodna zajednica ističe advokat Petronijević i dodaje:

- Ovo se zove puzeće istiskivanje Srbije. Ali ne smemo im ništa dati lako i moramo dobiti na vremenu, to je najvažnije - rekao je Petronijević.

Kurti nema nikakvu nameru da prihvati sprovođenje Zajednice srpskih opština.

foto: Kurir televizija

- On možda njie okrvavio ruke u ratu, ali on ima nameru da bude još brutalniji prema Srbima koji su prosipali krv devedesetih i dvehiljaditih. On pokušava da suspenduje sva prava koja Srbi imaju i za koja su se mukotrpno borili. Njegova ideja je da onemogući formiranje Zajednice srpskih opština. On je toliko maliciozan i zloban u svojim izjavama da ih je teško svariti. On direktno laže - kaže Miloš Garić.

Petronijević je istakao da Kosovo i Metohija i Crna Gora klasični prikaz koliko je globalistički sistem truo.

