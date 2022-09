BELA KNJIGA KRIMINALA ODMAH ZAVRŠILA KOD KRIMINALACA! Milanović otkriva: Legija je bio zaveden pod imenom Šumaher

Ljuba Milanović, idejni tvorac čuvene policijske jedinice Poskok, otkrio je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir brojne tajne iz perioda pre i posle demokratskih promena u Srbiji 2000. godine.

Tako je govorio i o "beloj knjizi kriminala", koju je sastavio Poskok, a koju je on odneo tadašnjem načelniku Resora javne bezbednosti Sretenu Lukiću.

Međutim, knjiga je odmah završila ni manje, ni više nego kod - kriminalaca.

- Sastavili smo knjigu u kojoj je sve bilo pobrojano, svi zločini, kriminalci, organizaciona struktura klanova itd. Odneo sam je načelniku Resora javne bezbednosti Sretenu Lukiću, on je pogledao unutra i pitao me ko je pod imenom Šumaher, ja mu kažem da je to Legija, jer je on u diskotekama uvek voleo da mu se pušta pesma u kojoj se pominje Šumaher... Lukić mi je, čim sam spomenuo Legiju, rekao: "Tišina, tišina, ne spominji to ime" i tako se završilo... No, već sutradan mene je pozvao čovek kojeg sam kao vezu imao u svetu kriminala, našli smo se u kafiću i on mi kaže: "Povuci ručnu". Tu mi je takođe izneo i nekoliko detalja iz "bele knjige", počevši od korica, prve strane, a onda mi spomenuo i Šumahera... I ja vidim da je to odmah završilo u "Kotobanji". Tad sam shvatio da, ako već hoćemo kao država da se borimo protiv kriminala, onda na čelna mesta ne mogu da se postavljaju ljudi koji mogu da budu ucenjeni. A Lukića su ucenjivali isporučivanjem Hagu - ispričao je Milanović.

B. K.