ŠTA SE KRIJE IZA ZAJEDNIČKOG PISMA ŠOLCA I MAKRONA: Nemačka i Francuska reaguju jer se plaše uticaja Rusije i Kine u regionu!

Evropska unija, predvođena Nemačkom i Francuskom, ponovo se jako aktivirala kada je u pitanju kosovski problem kako bi taj adut izbila iz ruku predsedniku Rusije Vladimiru Putinu. Pored toga, ovim moćnim članicama Unije smeta sve veće prisustvo Rusije i Kine u ovom regionu, pa čine sve da njihov uticaj minimalizuju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Šalju savetnike

Sagovornici Kurira kažu da je pismo koje su predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc zajednički uputili predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, te najavili dolazak svojih savetnika u Beograd i Prištinu kako bi se ubrzao proces dijaloga dve strane, pokazatelj da se EU trgla iz višegodišnjeg sna tokom kojeg je zapostavljala zapadni Balkan.

- Vodeće zemlje EU očito su se probudile, te vode maltene samostalnu politiku ka Srbiji. Pismo koje su Šolc i Makron uputili Vučiću je ultimativnog karaktera i direktno se vezuje za što brže priznanje Kosova. Šolc je to i ovde u Beogradu nedavno rekao, ali mi je iznenađenje što se Francuska pridružila Nemačkoj. Oni sada, zapravo, koriste kao izgovor situaciju koju Rusija ima u Ukrajini kako bi završili poslove na Balkanu - smatra bivši šef diplomatije Jugoslavije Vladislav Jovanović.

I politički analitičar Dragomir Anđelković ukazuje da EU shvata da gube pozicije na ovim prostorima.

- Pokazalo se da EU nije toliko moćna da rešava stvari u Evropi i sada pokušavaju da se aktiviraju ponovo. Prvi put im je zbog njih samih bitno da rešavaju stvari na zapadnom Balkanu i zato se sada i postavljaju objektivnije. Čini mi se pak da više pokušavaju Americi da izbiju primat nego Rusiji, pogotovo sada kada se ona opet aktivirala po pitanju Kosova - kaže Anđelković.

Pritisci ne prolaze

Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović takođe smatra da EU, koristeći to što je Rusija zauzeta u Ukrajini, hoće sada da završi ono što nije poslednje 23 godine.

- Dugo vremena vodeće sile Zapada nastoje da stvore utisak kako je saradnja Srbije s Rusijom i Kinom opasna i kako su to faktori malignog uticaja. Oni su se u stvari, posle dugog zapostavljanja problema na Balkanu, sada uplašili prisustva Rusije i Kine na ovim prostorima, i to tako visokog stepena odnosa i saradnje, pa bi hteli da taj proces ponište i da istoriju tih odnosa unazade. Mislim da su zakasnili i da ne postoje nikakve mogućnosti da se točak istorije vrati nazad. Ta zastrašivanja Srbije, pritisci i ucene ne mogu zaustaviti neminovni razvoj odnosa Srbije s Rusijom i Kinom - kaže Jovanović.

KOGA ŠALJU OLAF ŠOLC I EMANUEL MAKRON

JENS PLETNER, savetnik za spoljnu i bezbednosnu politiku nemačkog kancelara

Od 2008. do 2009. bio portparol ministarstva spoljnih poslova Nemačke - Do 2012. bio ambasador u Šri Lanki, pa godinu dana u Tunisu - Od 2014. do 2017. bio šef kabineta ministra spoljnih poslova Frank Valtera Štajnmajera, sadašnjeg nemačkog predsednika - Od 2017. do 2019. bio je ambasador Nemačke u Atini - Aprila 2019. imenovan za političkog direktora ministarstva spoljnih poslova - Od 2021, nakon izbora, postao glavni savetnik nemačkog kancelara za spoljnu i bezbednosnu politiku - Kao politički direktor MSP bio zadužen za veoma važne zadatke, koordinaciju s Kinom, prepirke s Vladimirom Putinom, Severni tok 2

EMANUEL BONO, savetnik za diplomatiju francuskog predsednika

Od 2000. do 2003. bio urednik u centralnoj upravi, u odeljenju za Severnu Afriku i Bliski istok - Od 2003. do 2006. drugi savetnik u Iranu, a zatim do 2009. prvi savetnik u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji - Od 2004. nosilac medalje časti za spoljne poslove - Od 2009. do 2012. na funkciji drugog savetnika stalne misije Francuske pri UN u Njujorku - Do 2015. savetnik za Severnu Afriku i Bliski istok u diplomatskoj jedinici predsedništva Republike - Od 2015. do 2017. ambasador Francuske u Libanu - Do dolaska na trenutku funkciju, od 2017. do 2019, bio šef kabineta francuskog ministarstva za Evropu i spoljne poslove - Stručnjak za Bliski istok - Lični je predstavnik francuskog predsednika koji priprema važne međunarodne samite, G7 i G20