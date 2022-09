KO SU PLETNER I BONO, IZASLANICI ŠOLCA I MAKRONA ZA DIJALOG? Stižu u Srbiju i na Kosmet i direktna su podrška Miroslavu Lajčaku

Predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc uputili su pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem se navodi da su oni zadužili savetnike za spoljnu i bezbednosnu politiku da pruže podršku specijalnom izaslaniku EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku, prenosi Euronjuz.

"Zadužili smo naše savetnike za spoljnu i bezbednosnu politiku, Jensa Pletnera i Emanuela Bona, da pruže direktnu podršku Miroslavu Lajčaku u njegovim zalaganjima. Predlažemo da naši savetnici, zajedno sa Miroslavom Lajčakom, posete Kosovo i Srbiju, kako bi istražili mogućnosti da se proces brzo pokrene napred. Iskreno se nadamo da će ova inicijativa naići na Vaše interesovanje i podršku", navode Šolc i Makron u zajedničkom pismu.

foto: EPA Valdrin Xhemaj

Ovo pismo dolazi u burnom periodu za odnose Beograda i Prištine, kada su pojačane i diplomatske aktivnosti međunarodnih aktera. Sada lideri dve najjače zemlje Evrope pominju angažovanje svojih najbližih spoljnopolitičkih saradnika. Reč je o veoma iskusnim diplomatama sa dugogodišnjim iskustvom na različitim pozicijama.

Savetnik za spoljnu i bezbednosnu politiku nemačkog kancelara Jens Pletner, karijerni nemački diplomata, sa velikim iskustvom u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke, dolaskom Olafa Šolca na mesto nemačkog kancelara postao je njegov glavni savetnik za spoljnu i bezbednosnu politiku.

Pletner je rođen 1967. godine, studirao je prava u Hamburgu, Bordou i Parizu. Od 2008. do 2009. godine bio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, a potom je otpočeo svoju karijeru ambasadora te zemlje. Do 2012. bio je ambasador u Šri Lanki, potom od 2012. do 2013. u Tunisu.

Zatim je, što se je veoma značajno na njegovu karjeru i sadašnju funkciju, od 2014. do 2017. bio šef kabineta ministra spoljnih poslova Frank Valtera Štajnmajera, sadašnjeg nemačkog predsednika. Nakon toga, od 2017. do 2019. bio je ambasador Nemačke u Atini.

U aprilu 2019, imenovan je za političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova, te je postao jedan od najbližih saradnika ministra spoljnih poslova Hajka Masa. Od 2021, nakon izbora, postao je glavni savetnik nemačkog kacelara za spoljnu i bezbednosnu politiku.

Nemački "Augsburger algemajne" naveo je nakon imenovanja na ovu funkciju, da Platner dobro poznaje Izrael, Ujedinjene nacije, kao i zemljeu kojima je bio ambasador, te dodaju da je kao politički direktor Ministarstva spoljnih poslova bio zadužen za veoma važne zadatke, koordinaciju sa Kinom, prepirke za Vladimirom Putinom, Severni tok 2.

foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Kako ovaj sajt navodi, njegova pozicija u nemačkom birokratskom sistemu zove se i AL2, a zbog svojih ranijih uloga Pletneru je predviđan veći uticaj od aktuelne ministarke spoljnih poslova Analene Berbok. Takođe, prema pisanju Zidojče cajtunga, upravo pozicija Platnera predstavlja onog ko prvi reaguje kada je reč o diplomatskim poslovima, te da se na osnovu karijere i iskustva Platnera on na neki način godinama i pripremao za ovu ulogu.

Naime, ističe se, povodom aktuelne situacije u Ukrajini, da je Pletner u toj zemlji bio u februaru 2014. godine kada su demonstranci na kijevskom Majdanu svrgnuli proruskog predsednika Viktora Janukoviča, a u ime svog šefa, tada ministra spoljnih poslov, Štajmajera, sastavio je nacrt ugovora koji je trebalo ukrajinskom predsedniku da ponudi rešenje krize.

Emanuel Bono, koji je savetnik za diplomatiju francuskog predsednika Emanuela Makrona od 2019. godine takođe je iskusan dipomata. Od 2004. godine nosilac je medalje časti za spoljne poslove.

Diplomirao je na Institutu za političke studije u Grenoblu i nosilac diplome naprednih studija uporednih političkih nauka. Stručnjak je za Bliski istok.

Nakon što je radio kao istraživač u CERMOC-u u Bejrutu, primljen je na konkurs kao savetnik za spoljne poslove Istočne izvršne vlasti u martu 2000. godine.

Takođe, od 2000. do 2003. godine bio je urednik u centralnoj upravi, u Odeljenju za Severnu Afriku i Bliski istok. Potom je od 2003. do 2006. bio drugi savetnik u Iranu, a zatim do 2009. prvi savetnik u Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

Od 2009. do 2012. bio je na funkciji drugog savetnika stalne misije Francuske pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, a do 2015. godine bio je savetnik za Severnu Afriku i Bliski istok u diplomatskoj jedinici Predsedništva Republike.

Bone je potom postao ambasador Francuske u Libanu, gde je bio od 2015. do 2017. godine. Do dolaska na trenutku funkciju, od 2017. do 2019. godine bio je šef kabineta francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove.

Takođe, Emanuel Bone je lični predstavnik francuskog predsednika koji priprema važne međunarodne samite, G7 i G20. Ovi predstavnici između samita održavaju sastanke koji bi kasnije trebalo da olakšaju pregovre šefova država na završnom samitu.

Kurir