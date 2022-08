AMERIKA PORUČILA KURTIJU DA JE ZAMENLJIV! Eskobar okupio kosovsku opoziciju, ispituje li se teren za zamenu kosovskog premijera?

Dvosatna radna večera koju je nedavno za lidere kosovske opozicije priredio američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar u prištinskoj rezidenciji ambasade SAD mogla bi se tumačiti i kao signal da Vašington sprema alternativu za aktuelnog premijera Aljbina Kurtija, ili makar kao direktna opomena njemu da je zamenljiv.

Nespremnost da primeni sporazume i provociranje incidentnih situacija i za aktuelnu američku administraciju figuriraju kao glavni razlozi za smenu Kurtija, baš kao što su figurirali i 2020. godine prilikom rušenja njegove prve vlade, ocenjuju sagovornici Kurira.

Shvatili da im je problem

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže da je interesantno što se sa kosovskom opozicijom u Prištini sastaju i Eskobar i predstavnik EU za dijalog Miroslav Lajčak.

- Kurti je već bio smenjen zbog istih razloga: nefleksibilnosti i nespremnosti da se rešavaju životni problemi, ali i primenjuju sporazumi koje su njegovi prethodnici postigli u dijalogu sa Beogradom. Ni ova američka administracija nije spremna da toleriše rigidnost i provociranje incidenata, destabilizaciju i ugrožavanje teško stečenog mira u ovom delu sveta - objašnjava naša sagovornica.

Politički analitičar Branko Radun smatra da je očigledno nastupila faza u kojoj je Amerika, tj. određeni njeni krugovi, shvatila da joj je Kurti problem.

- I ova večera i poruke koje mu se u poslednje vreme šalju navode na zaključak da Amerikanci sad ispituju mogućnost zamene Kurtija, odmeravaju kako bi se opozicija ponašala i ko je tu na kojim pozicijama. Kurti se nekada uklapa u američku agendu, a nekada ne. Faktor nestabilnosti je nešto što se u određenim okolnostima želi zadržati kao sredstvo uticaja. Kurti je već jedanput bio smenjen, a sada je izgleda opet u fazi razmimoilaženja s Vašingtonom. Ova Eskobarova večera s opozicijom šalje poruku aktuelnom premijeru da je zamenljiv, a videćemo koliko je daleko i od stvarne smene. U zvaničnim krugovima Kurti ima veću podršku Berlina i Londona nego Vašingtona - ocenjuje Radun.

Doveo do tenzija

Procena direktora Foruma za etničke odnose Dušana Janjića je da će Kurti, ako i bude promenjen, biti smenjen na izborima.

- U proceni da li Kurti važi ili ne važi za mezimca Amerike treba uzeti u obzir da on sarađuje s Kvintom otkad je najavio obračun s organizovanim kriminalom i on će tu i dalje tražiti podršku. Amerika je vešta u upravljanju sukobima, a ne njihovom rešavanju. Sada se gleda da se nađe neko rešenje o tablicama i ličnim kartama, da se taj akutni problem kao slepo crevo odstrani i onda da se počne sa Zajednicom srpskih opština, koja zahteva dijalog. Tada treba skloniti i neke političke aktere koji su dovodili do tenzija, a Kurti je jedan od njih - kaže Janjić.

