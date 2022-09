HAŠKO GUBILIŠTE: JEZIVA SVEDOČENJA SRPSKIH GENERALA: Naši umiru pod nerazjašnjenim okolnostima, truju nas lekovima!

Srpski pritvorenici u haškom zatvoru Sheveningen prolaze pravu golgotu. Umesto da ih leče, kako su pojedini generali svedočili za Kurir, lekari im prepisuju pogrešne terapije i bukvalno ih guraju u smrt. Kako ocenjuju za Kurir, to i nije zatvor, već pravo gubilište!

Tema o, najblaže rečeno, neadekvatnom lečenju srpskih pritvorenika ponovo se pokrenula u javnosti posle smrti Radoslava Brđanina, bivšeg šefa kriznog štaba SAO Krajine, koji je preminuo pre tri dana.

Bezbroj dokaza

Bivši haški pritvorenik general Vladimir Lazarević upravo je u pritvoru i upoznao Brđanina.

foto: Vladimir Milovanović

- On je, nažalost, eto poslednji primer kako nas ubijaju tamo. Sasvim pouzdano mogu da kažem da su glave gubili naši ljudi u tom gubilištu. Krše ljudska prava pritvorenika i bolesne ih drže u zatvoru umesto u bolnici. Bezbroj dokaza postoji da nas ubijaju u Haškom tribunalu. To nije nikakva međunarodna institucija, već bukvalno gubilište na kom ljudi stradaju pod nerazjašnjenim okolnostima - jasan je Lazarević.

I bivši haški pritvorenik Nikola Šainović za Kurir kaže da ima nekoliko duboko zapuštenih pacijenata čije je zdravstveno stanje pogoršano.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

- Najteži su svakako oni koji su završili fatalno. Milošević je, recimo, očigledno imao visok pritisak, zujanje u glavi, glavobolje i bio je pacijent za hospitalizaciju. Ipak, uprkos tome što tamo postoji centralna zatvorska bolnica, nisu ga čak nijednom odveli tamo - kazao je Šainović.

I Veselin Šljivančanin, takođe bivši pritvorenik Haškog tribunala, kazao je da u Hagu i nema nekog lečenja.

foto: Kurir Televizija

- Kada odete u ambulantu, pregled traje kratko. Mada vi nikada ne dobijete rezultat šta vam je lekar rekao. Taj lekar, koji je tolike godine tamo, verovatno ispunjava te zadatke koji mu ti moćniji zadaju - rekao je za Kurir TV.

Prvi progovorio

Dodao je da on lično nikada nije hteo da prima terapije koje su mu prepisivali.

- Koristio sam jedan lek od koga sam dobio neke simptome bolesti i tek kasnije su mi dali drugi lek od kog su mi prošli ti simptomi bolesti. Ne kažem da je to urađeno namerno, ali sumnjam, jer ja nisam dobijao nikakvu kutiju da vidim šta je to. Isto tako, jednom mi je ćerka donela "andol". Nisam to krio i kada su mi našli, muke sam pretrpeo. Naterali su me da lažem da mi je advokat to doneo kako bi me otrovao. Činjenica je da su tamo, u tom zatvoru, nastradali Srbi i da im je prepisavano sve i svašta - konstatovao je Šljivančanin.

foto: Foto: Printscreen YouTube

Jedan od prvih pritvorenika koji je otvoreno govorio o tome da ga ne leče adekvatno bio je bivši srpski predsednik Slobodan Milošević, a to je nakon njegove smrti tvrdio i njegov lekar dr Vukašin Andrić.

- Garantujem životom da je Milošević ubijen "droperidolom" i da nije umro 11. marta, nego 10. marta. Zato što je u 10 sati 10. marta uveče bilo povečerje, a oni su njemu smestili taj "droperidol" i on ga je uzeo, verovatno ne znajući šta uzima, ili u kafi ili u večeri. On je posle pola sata bio mrtav - rekao je Andrić pre nekoliko godina.

Vojislav Šešelj Tri puta su pokušali da me ubiju u Hagu Lider radikala Vojislav Šešelj, koji je 2016. pušten ih haškog pritvora, otvoreno je govorio o tome da su najmanje tri puta pokušali da ga ubiju u Hagu pogrešnim lečenjem. Poslednji put, kako je ispričao, pokušali da ga ubiju kada su mu davali terapiju za hemoroide, a imao je rak debelog creva. - Imao sam krvarenje, tamno. Tvrdili su da je to od hemoroida i davali mi za to terapiju. Lekovi nisu delovali, a tek posle godinu dana su odneli stolicu na analizu. Tad su samo zabeležili da nema patogenih parazita. Ni reč o krvarenju. Budući da sam tražio novu analizu, konstatovali su da imam kancerogene polipe - kazao je.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Kurir/Dejan Petković