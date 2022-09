STRANE SLUŽBE PRATE SVAKI DETALJ U SRBIJI! Živaljević: Cilj mnogih naših komšija je da strancima nametnu svoje viđenje Srbije

Veliku pažnju javnosti u prethodne dve godine privukle su knjige Gorana Živaljevića, bivšeg operativca Državne bezbednosti (DB) i nekadašnjeg zamenika direktora Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

On se, uprkos brojnim zahtevima medija, nije oglašavao u javnosti - pustio je najpre "Službu", a potom i "Službu 2" (oba dela knjige su u izdanju "Lagune") da govore umesto njega.

Ipak, Živaljević sada, nekoliko nedelja nakon objavljivanja drugog dela memoara, u ekskluzivnom intervjuu za Kurir odgovara na neke od napada koji su usledili zbog onoga što je napisao, govori o radu u srpskoj službi, koju je napustio 2018. godine, otkriva i detalje o uticaju stranih obaveštajnih agencija u Srbiji i njihovom vrbovanju saradnika, ali i o Petom oktobru... Takođe, govori i o ubistvu premijera Zorana Đinđića, koje ga je 12. marta 2003. zateklo na mestu drugog čoveka BIA.

Knjiga "Služba" je napadana manje nego što sam očekivao, kažete na početku drugog dela memoara. Zašto ste očekivali veće napade?

- Zato što je Služba idealan protivnik. Dala je dosta povoda da je gledate s podozrenjem i da ne volite njeno prisustvo, a ujedno je i protivnik koji ne pruža otpor, već je svoju odbranu svela na čekanje da taj napad prođe. Ako na ovo dodate i tuđe interese i uloženi trud da ona bude što slabija, očekivano je da svaki pokušaj otvorenog razgovora i menjanja te projektovane slike naiđe na veliki otpor.

Goran Živaljević foto: Privatna Arhiva

Ipak, posebno je odjeknula reakcija Danice Drašković, koja vas je - nakon objavljivanja prvog dela knjige, koju ona naziva "pamfletom o službi bezbednosti" - označila kao "surovog državnog teroristu u službi Slobodana Miloševića", dodajući i da je "potpuno neshvatljivo da je taj i takav čovek danas na slobodi, piše knjige, krije zločine i veliča državni terorizam Udbe", optužujući vas pritom i da ste, kao operativac DB, ljudima navlačili kesu na glavu... Šta vi kažete na ove prilično teške reči?

- Da sam ja pre 20 godina uzeo 150 kilograma dokumentacije iz analitike srpske službe, stavio u kombi i odvezao crnogorskoj službi, da sam na tom putu u Crnu Goru sreo britanske obaveštajce i predao im spisak saradnika naših službi prema NATO tokom 1999. godine, a onda u povratku svratio na sarajevsku Fejs televiziju da bih Republiku Srpsku nazvao genocidnom tvorevinom, a srpsku službu ispostavom KGB, sigurno ne bih bio napadan od Danice Drašković.

Kada napišete knjigu o delikatnim temama i kada niko ne ospori nijednu napisanu rečenicu, već se sve negativne reakcije svedu na nekoliko ličnih uvreda i pobunu zbog čega vam je uopšte dozvoljeno da pišete (!), stvarno imate razlog da budete zadovoljni. Moram da primetim i to da sam na prvo mesto "Lagunine" top-liste najčitanijih knjiga izbio upravo u nedelji koja je posvećena književnom opusu Vuka Draškovića. Meni je to baš simpatično i nekako demokratski. Na kraju, neka čitaoci presude da li sam ja kriminalizovana vucibatina ili oni taksimetarski precizno naplaćuju svoje kritike svake vlasti.

Da li su vaše knjige možda, u neku ruku, pokušaj da se spere ljaga s imena DB i svega što se vezuje za službu, pre svega iz vremena devedesetih? Vi ste sami jednom rekli da je knjiga patriotska i da predstavlja odbranu profesije.

- Ako pažljivije pročitate moje knjige, videćete da je otprilike podjednak broj stranica u kojima branim službu sa stranicama gde je kritikujem i govorim o njenim greškama. Kada sam rekao da sam hteo napisati patriotsku knjigu, nisam mislio samo na rečenice pohvale već, možda još i više, na stranice na kojima ukazujem na njene greške i zloupotrebe. Ljaga koju pominjete se ne pere propagandom i galamom, već isključivo istinom i preispitivanjem.

Čitajući "Službu 2", vidi se da ste 2000. godine u DB i te kako bili svesni da Miloševićev režim pada. Vi pišete o tome kako je, uoči Petog oktobra, deo vaših kolega znao da slede velike promene u državi, pa se počelo s razmišljanjima o potrebi da se sačuva služba, da se prilagodi novom vremenu i da se ne brani više ono što se više ne može braniti, te da se ne prepusti sve u državi Amerikancima i Britancima, nego "imati paket akcija u tom novom vremenu i u toj novoj Srbiji"... I onda 5. oktobra 2000. i dolazi nova vlast...

- Svaka vlast bude i prođe. Na svom zalasku ona po pravilu pokušava da svoj pad predstavi kao slom države. Služba je mesto gde se te pogrešne definicije najbolje vide i manifestuju, pa se upravo tada i po tom šablonu ulazi u najgore zloupotrebe. Bez obzira na ogromno strano prisustvo, na loše namere mnogih okolnih država, na netačnost brojnih optužbi i mnogo grešaka koje će se kasnije dogoditi, taj Peti oktobar je dobar dan u srpskoj istoriji. Završena je jedna loša i nesrećna epoha, a svaki pokušaj odbrane takvog stanja bi bio poguban za državu i ljude koji su želeli da žive u drugačijoj zemlji. Ne postoji služba koja to može zaustaviti, ali, pre svega, zašto bi to služba i zaustavljala. Volja naroda je viša i važnija naredba od bilo kog zahteva s bilo koje političke adrese.

Ali ta demokratska vlast ne smenjuje odmah Radomira Markovića s čela DB.

- Ne mislim da je puno toga izgubljeno zbog ta tri meseca ostanka Radeta Markovića na čelu DB. To je samo izgovor za ono što se kasnije dešavalo i alibi za sve one koji su iz svog razloga zaustavljali proces prave reforme. Zašto nije urađeno više i zbog čega reforma nije zaživela, to nije pitanje za ljude iz službe, koji najviše na svetu vole da rade sve po zakonu, već za svet politike, koja pričom o tri meseca Radeta Markovića sakriva svoju odgovornost. Postpetooktobarska politika je bila stvarni kočničar istinske reforme, koliko god bili glasni i pričali suprotno.

Radomir Marković foto: screenshot youtube/ AP Archive

Postoje tvrdnje da je u tom periodu DB uništio ogromnu dokumentaciju.

- I to je alibi za neurađeni posao političara. Svaki papir je rađen u više primeraka, pa ako je neko negde i uništio nešto, isto to je ostalo na drugom mestu. Za Beograd pouzdano znam da nije uništen nijedan dokument iz arhive, iako je zamenik Ćurčić to zatražio u jednom trenutku. Lično sam bio u grupi nižih rukovodilaca službe u beogradskom centru čiji je odgovor rukovodstvu glasio: Mi se ne stidimo onoga što smo godinama pisali i nemamo problem u vezi s bilo kakvom dokumentacijom. Nakon tog našeg stava takvih zahteva više nije bilo.

Beograd, 5. oktobar 2000. godine foto: Profimedia

Kolika je uloga stranih službi u Petom oktobru?

- Nema mnogo bitnih datuma u istoriji ove zemlje bez učešća stranog faktora. Nekad je taj uticaj presudan, nekad malo manji, ali definitivno je ovaj prostor raskrsnica gde se susreću mnogi interesi. Peti oktobar je bio logičan spoj većinskog osećaja građana ove zemlje sa stranim interesima, gde su domaći političari imali ulogu posrednika koji nastoji da uzme proviziju za sebe. Ako tome dodate brojne podizvođače radova u liku službi svih susednih država koje su nastojale da uguraju svoj interes i sprovedu svoje nacionalne projekte, mogli smo mi proći i mnogo gore. Samo, taj proces nije gotov, u stvari, on nikada ne prestaje. Interesi velikih nisu po definiciji uvek loši za Srbiju, ali te procese često na svoj način oboje ili isprljaju i ovi naši iz bivše zajedničke države, kojima je večiti ideal da svoju verziju istorije i svoje viđenje srpske politike što više uguraju u strateške analize, pa potom i u zvanične stavove Berlina, Vašingtona ili Brisela.

