foto: Kurir televizija

Lideri država Zapadnog Balkana danas su učestvovali na samitu Brdo - Brioni koji se održava na Brdu kod Kranja u Sloveniji s ciljem da se razmori na koji načini države ovog regiona mogu da ubrzaju put ka Evropskoj uniji.

Kolaković kaže da se ovaj samit mora posmatrati u geostrateškom kontekstu.

- Ovaj samit moramo posmatrati u širem kontekstu, a to je geostrateški kontekst. To je povezano upravo sa ove dve tačke koje su bile tačke razmomilaženja, BiH i KiM. To su najteža pitanja u kontekstu onoga što je strateško opredeljenje Srbije. Današnji sastanak je potpuno očekivan. Evropa želi da pokaže da joj je stalo do Zapadnog Balkana. To podrazumeva politička i tehnička pitanja. U tom kontekstu vidimo da je situacija kompleksna. Veoma je bitna komunikacija lidera Zapadnog Balkana. Vidimo da se menja i jedan diplomatski pristup, da komuniciraju uprkos nekim nesuglasicama - kaže Kolaković.

04:48 KAKO UBRZATI PUT ZAPADNOG BALKANA KA EU? Kolaković i Cvjetićanin o ključnim porukama sa samita Brdo-Brioni

Cvetićanin ističe da je ovo prvi samit Brdo-Brioni na kom nema evropskih zvaničnika.

- Kada je reč o evropskim integracijama, one se trenutno odvijaju u geopolitičkom kontekstu. Možemo reći da rat u Ukrajini troši puno energije i onda ostaje jako malo energije za druga pitanja. Samit danas je specifičan jer je on jedan od retkih. Prvi put sada nije prisustvovao ni jedan zvaničnik iz EU. Ono što možemo videti a to je da je EU toliko okupirana ratom u Ukrajini da prepušta balkanskim liderima da se dogovore oko spornih stvari. Ovaj sastanak nije pripreman da bude konfliktan. Sasvim sigurno ovde nije bilo teških reči. Ovo je bio protokolan sastanak - rekao je Cvetićanin gostujući u Usijanju.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:29 OVO NAM SE SPREMA ZA ZIMU! Bajatović za Kurir TV: Prosečna plata moći će da plati energente NEĆEMO IMATI NEMIRE KAO ZEMLJE EU