GORAN VESIĆ: Zahvaljujući Vučiću svi u svetu uviđaju da moraju da se uvaže legitimni interesi Srbije na Kosovu i Metohiji!

Član Predsedništva i narodni poslanik Goran Vesić, gostjući jutros u emisiji "Novo Jutro" na televizji Pink, rekao je da nema važnijeg pitanja za Srbiju od Kosova i Metohije.

Vesić je kazao da mu nije jasno kako mi kao narod ne možemo da postignemo konsenzus i da imamo jasan stav, kada je to lako jer samo treba da se držimo našeg Ustava onako kako je to juče predsednik Vučić rekao.

Istakao je i da mu je jako žao što neke od opozcionih stranaka pitanje Kosova i Metohije koriste za strančarenje, što se moglo i videti juče na prvoj sednici skupštine.

- Tokom jučerašnje desetočasovne rasprave čuli smo razne stvari ali nismo čuli ni jedan konkretan predlog. Čuli smo da treba da prekinemo pregovore i krenemo u rat, kao i da treba priznati tu samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Niko osim predsednika Vučića nije rekao na koji način misli da možemo da sačuvamo Kosovo i Metohiju a da istovremeno ne udjemo u sukob sa medjunarodnom zajednicom i kako da sačuvamo mir, stabilnost i dalji razvoj zemlje - rekao je Vesić.

On je naglasio da problem Kosova i Metohije postoji duže od sto godina i da nije nastao juče. - Juče smo umesto da čujemo predloge kako da sačuvamo jedinstvenu Srbiju, videli kako može da izgleda država ako je predate u ruke neodgovornim ljudima koji misle da se država vodi tako što se ni sa kim ne razgovara, dakle po principu samoizolacije - kazao je Vesić i dodao:

- Ono što smo mogli da čujemo iz predsednikovog izveštaja jeste da je situacija daleko od idealne ali da je bitno bolja nego pre deset godina. Sedam zemalja je povuklo samoproglašeno priznanje Kosova i Metohije i osma je na putu, to znači da veći broj zemalja članica Ujedinjenih nacija ne priznaje samoproglašenu nezavisnost nego što je priznaje, to ni malo nije bilo lako uraditi a to je delo predsednika Vučića i njegova velika pobeda. Pored toga potpisan je i Briselski i Vašingtonski sporazum koje vlasti u Prištini ne žele da sprovedu, da ne pričamo o Zajednici srpskih opština koja se ne implementira, a koja je deo tog sporazuma.

Trend raseljavanja Srba, kako je rekao Vesić, bitno je smanjen, Srbi na Kosovu govore jednim jezikom u političkom smislu, nisu podeljeni uprkos nastojanju vlasti u Prištini da ih podele, to su sve pobede kada je u pitanj Kosovo i Metohija.

- Daleko najvažnija pobeda od svih je ta, što je predsednik Vučić svojim medjunarodnim aktivnostima i ugledu koji uživa u medjunarodnoj zajednici, uspeo da čak i kod onih sila koje priznaju tu samoproglašenu nezavisnost, nametne stav da je neophodno uvažiti legitimne interese Srba na Kosovu i Metohiji. Trenutno na Balkanu imamo dva procesa koji se vode, prvi je proces spajanja i integracije zemalja, pod kojim podrazumevamo spajanje tržišta robe i kapitala koji vodi predsednik Vučić u okviru inicijative "Otvoren Balkan", gde pokazujemo da Srbi i Albanci mogu da saradjuju zajedno i grade zajedničku budućnost. Dok su vlasti u Prištini izabrale samoizolaciju i mi ćemo u jednom trenutku morati da sednemo i da se dogovorimo izmedju sebe, jer naše probelme ne može da reši niko sa strane, osim nas samih - zaključio je Vesić.