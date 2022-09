PUTINA SU PRIMALI KAO CARA - OD ELIZABETE DO BERLUSKONIJA! Drašković: Onda je KGB uhvatila panika i okrenuli su ga na DRUGU STRANU

Lider SPO i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Drašković poslednjih godina važi za velikog kritičara Rusije i politike ruskog predsednika Vladimira Putina. Međutim, prema onome što je ispričao ovih dana, izgleda da nije bilo tako oduvek - Drašković je, naime, otkrio da mu je Putinova Rusija nekada i te kako bila dobra... Sve dok se nije aktivirao KGB.

- Kao ministar spoljnih poslova sam nekoliko puta odlazio u Moskvu, bio sam ushićen, jer ja volim Rusiju... U onim prvim godinama Putinovog mandata video sam Rusiju koju sam sanjao... Putina je britanska kraljica Elizabeta primila kao ruskog cara, francuski predsednik Širak je došao u Sankt Peterbur i ushićeno uzvikunuo: "Ujedinjena Evropa od Atlantika do Vladivostoka", Berluskoni je rekao da je Putin njegov brat, američki predsednik ga je primio ne samo u Beloj kući nego i na svom ranču u Teksasu i izjavio da je u očima Vladimira Putina prepoznao lepotu i toplinu ruske duše... Tada je nekoliko hiljada - mislim oko 20.000 - zapadnih kompanija ušlo u Rusiju, Sibir je bio postao veliko gradilište, pust Sibir na koji prezaju Kinezi, jer to je njihov san, a nije san ni Amerike, ni Evrope da Rusiji otmu njeno energetsko srce... - naveo je Drašković za K1 i dodao:

Vladimir Putin foto: Profimedia

- Onda se desio KGB, njih je uhvatila panika, pomislili su - "Sa nama je gotovo, sa našom svemoći, našim zločinima, našom diktaturom, Rusija postaje demokratska zemlja i u toj demokratskoj zemlji neće biti nas, u toj demokratskoj zemlji biće nas u zatvorima, otvoriće se knjiga smrti o našim zločinima nad Rusima, ruskim narodom". Izvršili su strahoviti pritisak na Putina, a i on sam je ponikao u KGB, pa ga nekako i nije bilo teško vratiti u maticu... Jednostavno se sudario sa tezom da bi demokratija razbila Rusiju i da bi se Ruska Federacija rasturila po nacionalnim i ne znam sve kakvim šavovima, da samo jedna centralalizovana i čvrsta ruka, diktatura jednog čoveka i ljudi oko njega mogu da sačuvaju državu... I Putin se okrenuo na tu stranu.

Vuk Drašković foto: Nemanja Nikolić

Drašković je naveo i da je u Risiju upoznao fanatike koji su smatrali da su Rusi izabrani od Boga da budu izuzetna nacija:

- Ja sam u Moskvi upoznao neke od tih fanatika, kad sam pričao s njima mislio sam da su drogirani... Govorili su da su Rusi od Boga određeni da budu izuzetna nacija, nisam verovao da to pričaju, pa to su Gebels i Hitler pričali o Germanima kao arijevcima... Govorili su i da je raspad Sovjetskog saveza jedna katastrofa i greška i da sve to mora biti obnovljeno, u to se i krenulo... Čak su pričali i da Aljaska mora biti vraćena, Aljaska koju je ruski car prodao Americi.

