IZMEĐU DVE VATRE! Velike sile vode računa samo o svom interesu! Vučić: Ne borim se ni za Putina, ni za Bajdena, VEĆ ZA NAŠU DRŽAVU

Ne borim se ni za Vladimira Putina, ni za Džozefa Bajdena, već za građane Srbije i državu Srbiju, poručio je juče predsednik Aleksandar Vučić. On je naglasio da ga ne interesuje šta imaju da mu poruče strani lideri, nego da gleda da u ovim teškim trenucima Srbija ne bude na njihovom udaru, a o svemu će detaljnije informisati javnost sledeće nedelje.

Brutalni napadi

- Obratiću se građanima u subotu, 8. oktobra, i tada ćemo govoriti o svim našim potezima i merama i o tome kakvu ćemo politiku da vodimo u narednom periodu. Od petka imamo važne sastanke. Važno je da Srbija ima stabilnu politiku. Izdržali smo 210 dana sa stabilnom politikom, t

o niko nije očekivao. Put Srbije je težak i trnovit, teško ga je pronaći, ali to je put koji vodi računa o interesima Srbije - izjavio je Vučić.

Podsetivši na reči bivše nemačke kancelarke Angele Merkel o danu posle, Vučić je rekao da "neko mora da gleda šta ćemo sutra kada bude mir".

- Da li smo sačuvali svoje pozicije, da li smo uspešno odbranili naše interese ili nismo. Postoje brojni pritisci i oni će se umnožavati. Rekao sam mnogo puta da će posle 15. septembra biti nepodnošljivi - izjavio je predsednik.

Na pitanje od koga oni dolaze, on je, između ostalog, rekao:

- Kada uzmete nešto što je potpuno nevažno, jedan birokratski dokument (plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova Srbije i Rusije) bez suštinske snage da ga iskoristite, kako je to učinjeno u mnogim medijima za brutalan i žestok napad na Srbiju, onda shvatite da su ti mediji politički instrument. Kada budu govorili sledeći put o nezavisnosti medija, samo ću da podsetim na te primere iz Vašingtona i Brisela. Petnaest minuta posle njihovih reči, objavljuju najprljaviju propagandu protiv Srbije, a da nisu pročitali ništa. Ali to govori da imaju sve manje strpljenja, da je nervoza sve veća.

Vučić je upozorio i da očekuje da će kod nas sve grupe za pritisak sada biti angažovane.

- Deo medija i političkih stranaka koji su plaćeni, i to i za jednu i za drugu stranu. Za nas koji nismo plaćeni od stranaca ostaje da vodimo brigu o Srbiji i njenim interesima - poručio je Vučić.

Poprište sukoba

Ipak, koliko god se trudila da ostane po strani i da jasno stavi do znanja da ne učestvuje u ratu u Ukrajini, Srbija je neminovno poprište verbalnih sukoba sukobljenih strana. Upravo je pomenuti plan konsultacija između ruskog i srpskog ministarstva spoljnih poslova izazvao vatromet reakcija - iz EU i Amerike, s jedne strane, i Rusije, s druge strane. Između dve vatre našla se Srbija.

Komentarišući ovakvu situaciju, potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić ocenjuje za Kurir da prepucavanja preko naših leđa nikome ne koriste.

- Vrsne diplomate znaju da je pritisak stvar mere. Nikom ne bi trebalo da bude u interesu da pritisak dovede do toga da druga strana ne sarađuje. Prepucavanja preko naših leđa ne koriste nikome, samo dodatno otežavaju ionako komplikovanu situaciju - smatra naša sagovornica.

Podsetimo, na potpisani sporazum stigle su burne reakcije iz Brisela, u kojima se čak pominjalo i zamrzavanje pristupnih pregovora sa Srbijom. I američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil rekao je da nijedna zemlja ne bi trebalo da bilo šta potpisuje s Rusijom, kao zemljom agresorom, te se interesovao za sadržaj dokumenta. Kada ga je pročitao, priznao je da u njemu nema ničeg posebnog, ali i dodao da je Rusija želela to da bi opravdala svoj rat u Ukrajini. Na sve to se umešala i ruska ambasada u Srbiji i saopštila da je zapanjena neprimerenim izjavama ambasadora Hila o rusko-srpskim odnosima.

Važni sastanci do 8. oktobra

O pripajanju ukrajinskih oblasti

Srbija neće i ne može priznati odluku Dume

Vučić je objasnio zašto Srbija neće priznati odluku Ruske dume da pripoji delove Ukrajine.

- Srbija to ne može i neće da prizna, jer se Srbija drži međunarodnog javnog prava, Povelje UN i Rezolucije 1244. Mi štitimo svoj teritorijalni integritet, kao i teritorijalni integritet drugih zemalja. To je jedino sigurno - naglasio je on.