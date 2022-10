GORAN VESIĆ: Razvijena i ekonomski snažna Srbija mnogima je TRN U OKU!

Goran Vesić narodni poslanik i član Predsedništva gostovao je jutros u emisiji “Dobro jutro Srbijo”, na televiziji Hepi. Ovim povodom govorio je o krucijalnim tematikama, a poseban akcenat je stavio na to da građani Srbije mogu da budu sigurni da je politika predsednika Vučića upravo ta koja obezbeđuje da imamo sve što nam je potrebno u ovoj krizi od energenata do hrane.

Vesić konstatuje da sigurnost sa kojom je predsednik Vučić u svom obraćanju naciji saopštio da imamo dovoljno rezerve hrane i energenata, pokazuje da dokle god predsednik Vučić bude na vlasti, svaki građanin može da bude siguran da ćemo imati dovoljno hrane, enegrgenata i da ćemo se boriti za rast i napredak i da nećemo voditi ni jedan rat.

I dodao da mnogima smeta što Srbija napreduje i što vodi slobodnu, nezavisnu i svoju politiku.

- Naša vlast na čelu sa predsednikom Vučićem trudi se i posvećena je da privuče svaku investiciju - kaže Vesić i dodaje:

- Poslednjih deset godina otvoreno je preko 200 fabrika gde radi desetine hiljada ljudi. To su potpuno nova radna mesta. U prvih sedam meseci ove godine privukli smo 3 milijarde i 11 miliona evra stranih investicija, dok je procena da ćemo do kraja godine privući investicija između 3,65 i 3,9 milijardi evra. Ovo je nivo investicija koje nema ni jedna zemlja na Balkanu - rekao je Vesić.

foto: Printscreen Kurir Tv

Vesić dodaje da mi treba da diversifikujemo naše izvore energetskog snabdevanja, što ćemo i učiniti u narednom periodu.

- Predsednik je najavio da ćemo narednih 6 godina uložiti 12 milijardi evra investicija u energetiku, u narednom periodu radiće se Bistrica kao i Ćerdap 3, za koje su zainteresovani naši američki i zapadni da zajedno sa nama rade na ovim projektima.

Predsednik je najavio izgradu novog naftovoda prema Mađarskoj tako da ćemo imati dva naftovoda. Na ovaj korak smo prinuđeni jer nam Hrvatska nije dovoljno pouzdan partner pošto jadranski naftovod koristi za političke pritiske.

U ovom trenutku imamo rezerve od 380 miliona tona u skladištima gasa u Mađarskoj, i još 286 miliona tona u Banatskom dvoru. Ove količine su dovoljne za dva meseca bez novih isporuka gasa objavio je u subotu predsednik Vučić.

- Što se tiče nafte naše rezerve u ovom trenutku su na 506.000 tona dizel i 119.000 tona benzin, u obradi imamo još oko 220.000 tona nafte za dizel. To nam je dovoljno za 75 dana u uslovima da nam prekinu dotok nafte, što nam govori da smo se obezbedili i da je Vučić kao predsednik radio na tome da se te rezerve obezbede - izjavio je Vesić.

foto: Shutterstock

Vesić navodi da se država Srbija dobro pripremala i kada je pitanju hrana i rezerve životnih namirnica. Da imamo najjeftiniji hleb u Evropi, kao i to da u rezervi imamo 11 miliona kg šećera i soli 11 kao i 11 miliona litara ulja.

- Trudimo se da štitimo našu zemlju i da sačuvamo standard naših građana. Upravo je zato najavljeno uvećanje penzija od 1. novembra za 9%, a onda od 1. januara 2023. godine još 12,1%. Ukupno između 20,2% i 20,8%. Time će prosečna penzija biti oko 38.000 dinara, računajući i poljoprivredne penzije koje su veoma male i spuštaju prosek. U 2012. prosečna penzija je iznosila 23.000 dinara, tako da je povećanje gotovo 60% povećanje nivoa penzije. Zarade u javnom sektoru biće povećane za 12,5 %, dok će plate za vojna lica biti uvećane za 25%. Minimalna zarada u Republici Srbiji će biti 40.020 dinara, dok je u 2010. godini je najniža plata bila 15.747 dinara, a pritom dinar nije menjao svoju vrednost prema evru gotovo uopšte - istakao je Vesić.

Vesić navodi i da pored uvezene inflacije apsolutno držimo pod kontrolom ekonomiju naše zemlje.

- U ovom trenutku na računu imamo 253,7 milijardi dinara odnosno više od 2 milijarde evra. Nemamo problem sa likvidnošću. Javni dug je na 53,7% što je mnogo niže od mnogih zemalja koje su članice EU. Trudimo se da prođemo ovu krizu sa što manje posledica i da nastavimo naš put ka razvoju naše zemlje, i to je ono što je naša politika - rekao je Vesić.

Vesić naglašava i koliko je važno da se nastavi ciklus ulaganja u infrastrukturu, jer to je ono što je potrebno za nove investicije i nastavak razvoja zemlje.

- U narednih godinu dana završićemo pet autoputeva ili brzih saobraćajnica. Deonica Moravskog koridora od Pojata do Kruševca bi trebalo da bude gotova do 30.12.2022. godine. Do februara sledeće godine biće završen Surčin - Novi Beograd, do sredine februara će biti završeno, mnogo lakši izlazak na autoput Miloš Veliki. Krajem marta očekuje se završetak obilaznice oko Beograda u potpunosti sve do sektora C, komplet sektor B do Bubanj potoka. Potom se ide u ugovaranje Sektora C radi spajanja sa Pančevom. Naredne godine biće gotova brza saobraćajnica Lajkovac - Valjevo, brza koja će spojiti Valjevo sa auto-putem Miloš Veliki, zatim Ruma - Šabac biće gotova do septembra naredne godine. Od Šapca do Beograda će se ići za 45 minuta. I na kraju 2025. godine imaćemo potpuno završenu brzu prugu kroz teritoriju Srbije do Mađarske. Građani Kruševca, Varvarina, Ćićevca će imati autoput do Beograda. Od Kruševca do Beograda će se ići za sat i 10 minuta. Nastavljamo dalje da radimo na Moravskom koridoru - kazao je Vesić.

foto: RINA

Vesić je na kraju zaključio da je razvoj infrastrukture jednako važan kako za dovođenje novih investitora tako i za ravnomeran razvoj zemlje. Sa razvojem infrastrukture i brzih saobraćajnica ljudi iz unutrašnjosti će sve manje razmišljati o napuštanju svojih rodnih mesta, jer im više ništa neće biti daleko.

(Happu Tv/Kurir.rs)