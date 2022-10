ANALIZA: DA LI JE OVAJ PREDLOG JEDINO REŠENJE U ODNOSIMA BEOGRADA I PRIŠTINE? Stručnjaci: Ovo su sve prednosti modela dve Nemačke

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sastao se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, koji je predložio stvaranje gasnog centra u Turskoj za isporuke ruskog gasa Evropi.

On je rekao da se ruta preko Turske pokazala kao najpouzdaniji način dopremanja gasa Evropskoj Uniji u trenutku kada su ruske isporuke ka EU pogođene sankcijama i curenjima na gasovodima Severni tok jedan i dva.

Vojislav Lalić, nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Turske, Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku i Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu istakli su da je stav Evrope potpuno jasan po ovom pitanju i da je cilj Evrope da se potpuno oslobodi ruskog gasa.

Oni su u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije osvrnuli i na potencijalni ulazak Srbije u Evropsku Uniju, gde su istakli da je najveći problem normalizacija odnosa Beograda i Prištine.

Milovan Božinović istakao je da je model dve Nemačke najadekvatnije rešenje za rešenje odnosa Beograda i Prištine.

- Erdogan istinski pokušava na posreduje između Rusije i Ukrajine. On mora da sarađuje i sa jednim i sa drugim, ali je nemoguće da dođe do bilo kakvih pregovora, ako vi nijednog državnika na svetu ne možete da čujete da poziva na mir - kaže Vojislav Lalić, nekadašnji dopisnik Tanjuga iz Turske.

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku istakla je da jedino SAD može da natera Ukrajinu i Rusiju da sednu za pregovarački sto.

- To ne može da uradi Redžep Taijp Erdogan, sada je meta cela Ukrajina. To oružje ide za odbranu Ukrajine. Interesantan predlog da Turska postane posrednik u gasu, odmah se čuo odgovor iz Evrope da se to neće desiti, jer Evropa želi da se oslobodi ruskog gasa - kaže Grubješić i dodaje:

- Ulazimo u period eskalacije i energetskog rata i Evropa će po svemu sudeći jednu zavisnost morati da zameni drugom, jer nema energetske resurse i prinuđena je da se snabdeva tamo gde može.

Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Berlinu istakao je da je evropska privreda vezana za ruski gas, za njegovu cenu i sigurnost, a ta veza stvarana je decenijama i ne može tako brzo da bude presečena.

- To je prelaz koji će kompletno da uzdrma postojeću arhitekturu zapadne privrede. Taj gas koji bi se donosio tankerima biće znatno skuplji i uticaće pre svega na cene - kaže Božinović i zaključio da to što nije u štampi objavljeno da Putin i Erdogan nisu razgovarali ne znači da se nije desilo.

Ako jednom bude izgledno da se taj konflikt reši, on će se rešiti samo tako što će se dovesti na inicijalne probleme oko kojih je taj problem nastao, zaključuje Božović.

- Svašta smo slušali od ideologa iz Kremlja, da li je sada cilj cela Ukrajina, mi to ne znamo, ali je dužnost Evrope da pomogne Ukrajini - kaže Grubješić.

Gde je Srbija u ratnom loncu?!

- Srbija je sve uradila što je trebalo kada je u pitanju odnos Srbije prema agresiji Rusije na Ukrajinu. Sada dolazimo do onoga što je naša obaveza. Nas niko nije terao da idemo ka evropskom putu, već smo mi to sami izabrali, a to je i usklađivanje naše spoljne politike sa spoljnom politikom EU. Ono što je problem je što se mi od 2014. godine ne usklađujemo u procentima koji bi bili zadovoljavajući za evropsku komisiju, tj. za zemlje članice - kaže Grubješić.

Vojislav Lalić istakao je da Turska više nije zainteresovana za ulazak u EU, a ni EU nije zainteresovana za Tursku.

- Kada vam nešto treba da se uradi, vi nam se obratite, a kada vam ne trebamo vi nam ni ne date da pređemo Bosfor, poruka je koja je EU poslata iz Istanbula. Niko nema takav put kao ka EU kao Turska - kaže Lalić.

Problem odnosa Beograda i Prištine

- Model dve Nemačke jedino je adekvatno rešenje koje se nameće odnosima Beograda i Prištine istakao je Milovan Božinović i dodaje:

- Ako bismo mi pristali na model dve Nemačke, imamo dve prednosti. Prvi je da ne moramo ništa da priznamo, zapadna Nemačka nikada nije priznala istočnu, a druga je mogućnost da preko međunarodnih institucija imamo prilike da imamo uticaj na prilike na KiM nego što ih sada imamo. To je za nas dobar izlaz, sa tim što se ne mogu upeređivato, ali to jeste jedan izlaz koji bi deblokirao Srbiju da se rastereti hipoteke za ulazak u EU - kaže Božinović.

