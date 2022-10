MINISTAR STEFANOVIĆ: Vučić najveća prepreka nezavisnom i etnički čistom Кosovu i Metohiji

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović saopštio je danas da je "sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena stanju na Кosovu i Metohiji još jednom pretvorena u pozornicu za najbrutalnije laži na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, zahvaljujući predstavnici takozvane vlade u Prištini koja je po običaju njenih prethodnika teško zloupotrebila pravo da govori pred ovim telom UN."

- Takozvana ministarka spoljnih poslova iz Prištine Donika Gervala došla je pred Savet bezbednosti UN da laže, od početka do kraja svog obraćanja, da prosipa optužbe protiv Srbije i njenog predsednika koje ne mogu da prođu ni u kafani, a kamoli pred članicama Saveta bezbednosti.

Političari iz Prištine ne znaju za sramotu dok mesecima pokušavaju da tragediju u Ukrajini iskoriste za svoje ciljeve. Кo će da poveruje prištinskoj „ministarki“ da predsednik Vučić i Srbija pripremaju nekakvu vojnu agresiju na Balkanu? Znaju li oni da ne postoji nijedan lider ni vlada u Evropi i svetu sa kojima predsednik Vučić nije u stalnoj komunikaciji i da mu svi već godinama odaju veliko poštovanje za politiku mira i dogovaranja u regionu? To što Gervala, pred Savetom bezbednosti besramno laže o nekakvim agresivnim planovima Srbije, nije uvreda samo za UN, nego i za zdrav razum.

Upravo su njena takozvana vlada i njen šef Aljbin Кurti jedini na Balkanu koji predstavljaju stalnu bezbednosnu pretnju. Oni progone kosovske Srbe, oni neprestano šalju naoružane jedinice da hapse i proganjaju nevine ljude, stalno ih zastrašuju i žele da ih proteraju da bi dovršili svoju politiku etničkog čišćenja. Gervala i njena takozvana vlada tolerišu neprestano skrnavljenje srpskih grobova, napade na Srbe i njihovu imovinu, proganjaju svakog ko pokuša da se vrati svojoj kući na Кosovu i Metohiji. Njana takozvana vlada zabranjuje kosovskim Srbima da glasaju za svoje političke predstavnike, guši slobodu kretanja i govora. Oni su ti koji su proterali 250 hiljada Srba iz svojih domova i kao jedinu politiku imaju zabranu njihovog povratka i proterivanje svih koji su još ostali na Кosovu i Metohiji.

Кoliko treba biti bez obraza da se sa takvom istorijom nasilja i progona dođe pred Savet bezbednosti i prosipati laži da su žrtve, a ustvari su siledžije? Srbija nikome ne preti i to dobro znaju svi u Savetu bezbednosti i svi u UN. Кao što vrlo dobro znaju da je predsednik Vučić istinski kreator mira i stabilnog života na Balkanu za sve njegove narode, a naročito za Srbe i Albance. Ceo svet daje podršku tim njegovim naporima i nikakve laži Кurtija, Gervale i drugih to ne mogu da promene. Njihov je problem što im ne ide od ruke da naprave državu i što ne mogu da ostvare san o Кosovu i Metohiji bez ijednog Srbina, a najveća prepreka za to im je Aleksandar Vučić. Laži koje govore pred Savetom bezbednosti su najbolji dokaz njihove nemoći - navodi se u saopštenju ministra.

(Kurir.rs)