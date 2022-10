ŠTA JE NATERALO LAŽNE BOMBAŠE DA SE OPET AKTIVIRAJU: Stručnjaci za Kurir o okidaču za novu seriju dojava o bombama

Nakon višemesečne pauze, anonimne prijave o postavljenim bombama prethodnih dana ponovo stižu na adrese škola, medijskih kuća i raznih drugih institucija. Stručnjaci nemaju sumnju da je u pitanju isti profil, odnosno grupa ljudi koji su ogorčeni zbog neuvođenja sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu, te ocenjuju da nema posebnih razloga za mirovanje u prethodnom periodu već da jednostavno deluju na više frontova, pa je Srbija sada ponovo došla na red.

Profesor Goran Mandić sa Fakulteta bezbednosti Beograd, ukazuje da nije ništa promenjeno u odnosu na prethoni period kada su ove dojave stizale, već da se samo ta forma specijalnog rata sada nastavlja.

- Verovatno oni koji to sprovode imaju svoje planove i rade dok se ne stigne do cilja a pauzu od par meseci možemo pripisati time da su verovatno bili zaokupljeni drugim stvarima. Takođe, malo mi je verovatno da su se jedino ustremili ka Srbiji - smatra on.

Profesor Fakulteta za bezbednost, Slobodan Anđelković, kaže da je u pitanju nesporno aktuelni razvoj situacije po pitanju rusko - ukrajinskog sukoba, te još jedan pokušaj pritisaka na Srbiju ne bi li se naterala da promeni svoju spoljnu politiku.

- To je svakako jedan oblik subverzivnog delovanja koji ima za cilj da podrije naš sistem, kako društveni tako i ekonomski, pa na kraju krajeva i bezbednosni. Osnovni razlog za to je težnja da naša zemlja napravi određeni politički ustupak u pogledu svoje spoljne politike - kaže Anđelković.

Ako bismo sigurno znali odakle dolaze ove dojave, dodaje, znali bismo i definitivan razlog, ali za sada može samo da se pretpostavlja.

- Za sada, naime, možemo da pretpostavimo da se tiče naše spoljne politike po pitanju Ukrajine - konstatuje on.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević takođe ne vidi neki poseban razlog da se ove pretnje sada aktiviraju.

foto: Marina Lopičić

- Samo se može oceniti da je u pitanju pritisak i pretnje kako bi se stvorila atmosfera nesigurnosti - kazao je.

Da bi isto moglo da usledi čak i u slučaju da Srbija uvede sankcije Rusiji, smatra dugogodišnji novinar Rojtersa Jakša Šćekić.

- Ko zna zašto su se baš sada ponovo aktivirali. Isto kao što i sada mogu da naprave pauzu od dva-tri dana, pa opet da nastave. Isto tako može da se desi da se pojave pretnje bombama i ako uvedemo sankcije, ali od strane drugih pristalica. Jednostavno, ovo je ludo vreme kroz koje moramo da prođemo, ali naravno moramo biti obazrivi - kaže Šćekić.

Kurir.rs/ Foto/Source:Sladjana Stojanovic