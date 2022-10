DOKUMENT SAD I EU: Sporazum Beograda i Prištine u prvoj fazi do 24. februara 2023! Sledi "finansijski paket" ili "teška batina"

Najmoćnije zapadne zemlje po svaku cenu pokušavaju da iznude sporazum Beograda i Prištine pre navršetka godinu dana od početka sukoba u Ukrajini, pa se tako maltene ultimativno traži da se prva faza pregovora završi do 24. februara naredne godine, kada je i tačno godinu dana od početka ruske invazije!

Scenario sporazuma koji su pripremile EU i SAD, kako navodno predviđa tajni dokument koji su juče obelodanili albanski mediji, predviđa i formiranje Zajednice srpskih opština, ali bez dvojnih nadležnosti, kao i bez menjanja Ustava ni Srbije, ni Kosova.

Faze

Naime, kako navodi Albanijan post pozivajući se na zapadne diplomatske izvore, prvi dogovor takozvane države Kosovo i Srbije mora da bude postignut do 24. februara 2023. U toj fazi Srbija ne treba da menja Ustav, dok Kosovo mora da formira ZSO, takođe bez izmena svog ustava. Navodi se i da ZSO neće biti nevladina organizacija, ali i da neće biti uspostavljen novi nivo moći.

- Ako se postigne dogovor, postoje finansijski paketi. Ako se ne postigne, "teška batina" za ometajuću stranu - prenosi preteći ton predloga potencijalnog sporazuma Albanijan post.

- Hitnost dogovora je vezana za situaciju u Ukrajini. Čak i ako dve strane odbiju da postanu kooperativni partneri, međunarodna zajednica ima treći način da postigne u drugačijem obliku ono što trenutno traži kroz šatl diplomatiju - prenosi Albanijan post.

Jedna od najvažnijih tačaka, kako navodi Albanijan post, jeste tačka tri. Prema ovoj tački, "budući da međusobno priznanje nije deo ove faze, to znači da u ovoj fazi od Srbije neće biti zahtevana promena Ustava".

- U ovom trenutku ZSO treba da predstavlja najbolju moguću praksu i da bude garancija za srpsku zajednicu, ali to je sve - navodi Albanijan post.

Žurba

Albanijan post dalje prenosi da je i Prištini i Beogradu već rečeno da im je jasno da se "ova faza razlikuje od dosadašnje dinamike dijaloga".

A da se Zapadu žuri da reši kosovsko pitanje, jasno je i iz poruka koje je juče poslao specijalni izaslanik SAD Gabrijel Eskobar tokom sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Očekujem da će se dijalog Beograda i Prištine o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno, što je važno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona, uz brzo okončanje pregovora - naglasio je Eskobar.

S druge strane, predsednik Vučić je istakao da Srbija, kao ozbiljna, pouzdana i odgovorna zemlja, nastavlja borbu za očuvanje svog naroda i zemlje ulažući maksimalne napore u cilju očuvanja mira, stabilnosti i napretka celog regiona.

On je još jednom istakao punu posvećenost Srbije nastavku procesa dijaloga i rešavanju otvorenih pitanja između Beograda i Prištine, sa akcentom na potpunoj primeni do sada potpisanih sporazuma u Briselu i poštovanju međunarodnog prava.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir ističe da Eskobar hoće brzo rešenje, te da je ovo taktički manevar da Albanci kao nešto daju da bi Srbi bili pritisnuti da potpišu pravno obavezujući sporazum.

- Na prvi pogled deluje da Eskobar vrši pritisak na Prištinu. Reč je o taktičkom manevru u pravcu konačnog rešenja koje je za SAD i EU međusobno priznanje. Previše puta su SAD i EU to ponovili u vezi sa priznanjem da je izlišno verovati da nude nešto novo i bolje - ukazao je on.

Nerealno

Kad je pitanju navodna ponuda o rešenju po ubrzanom postupku, Stanković smatra da taj predlog uopšte nije realan jer, kaže, ne rešava pitanje statusa Kosova.

- To je informacija za umirivanje albanske nacionalističke elite i nacionalno fanatizovanog društva. Albanci neće ni ZSO. A Zapadu treba kozmetički ustupak za Srbe i Srbiju, a to je legalitet i politički legitimitet za nezavisno Kosovo. Istovremeno, simboličkim povezivanjem Ukrajine i Kosova Albanci prave analogiju između sebe i Ukrajinaca, odnosno Srba i Rusa, ne bi li još više motivisali Zapad da pritiska Srbe i Srbiju. Cela stvar je, pored političke, i propagadna igra, i to očekivano oštra i podmukla - konstatuje Stanković.

Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović za Kurir ocenjuje da je ovaj scenario Zapada računica bez krčmara.

- Nikakvi rokovi za kosovski problem nisu umesni, niti obećavaju rezultate. Takođe, Srbija ne može trgovati KiM, nezavisno od bilo kakvih donacija, investicija i sličnih paketa, jer su suverenitet i teritorijalni integritet nešto što nema cenu. Po pitanju ZSO, to ne može biti deo nikakvog paketa, to je obaveza koja mora da se ispuni. Na kraju, pitanje statusa KiM nije rešeno, jer nema rešenja bez Rezolucije 1244 - jasan je Jovanović.

Petar Petković Insistiramo na sprovođenju dogovora Beograd je spreman za nastavak pregovora s Prištinom, ali insistira na sprovođenju postignutih dogovora, pre svega o ZSO, kazao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković na sastanku s Gabrijelom Eskobarom. On je takođe istakao da Beograd traži puno poštovanje člana 10 Prvog briselskog sporazuma, kojim se predviđa da Srbi moraju biti većina u veću Apelacionog suda u procesima koji dolaze iz srpskih sredina na Kosovu, na šta su, prema njegovim rečima, više puta ukazali i najviši predstavnici međunarodne zajednice.

