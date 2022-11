PRŠTINA PONOVO OŽIVELA IDEJU UJEDINJENJA KOSOVA I ALBANIJE! Analitičari: Samo čekaju momenat da to i ostvare

Kosovska javnost ujedinjena oko ideje stvaranja "velike Albanije", pojedini čak tvrde da im je to jedini način da opstanu... Sagovornici Kurira navode da oni taj projekat zapravo nikad nisu ni stavili ad akta

Proslava 110 godina od nezavisnosti Albanije bila je prilika da albanska i kosovka vlast ne samo organizuju zajedničku sednicu dva parlamenta u Tirani već i da podgreju ideju o "velikoj Albaniji". Pojedini poslanici, poput Bekima Hadžijua iz DPK, zvanično su predložili da dve skupštine na ovom okupljanju glasaju za "uniju Albanije i Kosova u konfederaciju albanske države".

Kolektivni snovi

Iako je izjašnjavanje izostalo, od mnogih zvaničnika čule su se velikoalbanske parole. Tako je predsednik kosovskog parlamenta Glauk Konjufca izjavio da 28. novembar pripada Albaniji koliko i Kosovu i da "svojim nedrima drži kolektivne snove i zajedničke težnje" Albanije i Kosova.

- Što su Albanija i Kosovo bliže jedno drugom, to će lakše biti zaštititi vitalne interese našeg naroda - rekao je Konjufca.

Kosovski premijer Aljbin Kurti pozvao je na povećanje saradnje između Albanije i Kosova. On je rekao da su se njihovi "preci borili za dom svih Albanaca, otvoren za prijatelje koji doprinose miru".

Premijer Albanije Edi Rama poručio je da Kosovo neće dugo čekati da dođe do konačnog priznanja. On se u govoru pred poslanicima dotakao i OVK i Demokratskog saveza Kosova, bez kojih, kako je rekao, ne može razumeti 28. novembar.

foto: printscreen

- Skrenuću pažnju na dva imena, bez kojih se ne može razumeti današnji dan, ni dolazak do danas, ni kontinuitet iza današnjeg. I jedni i drugi su, naravno, vezani za Ibrahima Rugovu, koji je prerano preminuo, ali sa izvršenom misijom, i Hašima Tačija, još jednog odsutnog danas u ovoj sali, koji je privremeno odvojen od nas, u misiji koja je u toku - poručio je Rama.

Pisac i političar Ben Bljuši izjavio je da jedina mogućnost da Albanija i Kosovo opstanu jeste unija, što vidi kao nezavršeni projekat.

- Pre 20 godina projekat Albanaca je bio oslobađanje Kosova od Srbije. Ovo se desilo. Pre 30 godina projekat Albanaca je bio da Albanija izađe iz diktature, i to se dogodilo. Ostao je jedan nedovršen projekat, a to je unija Albanije s Kosovom - naveo je Bljuša u intervjuu za Kohu.

Za to se založio i šef poslaničke grupe DPK Abeljard Tahiri, koji je izjavio da je budućnost Albanije i Kosova unija u perspektivi i da se bivši lideri OVK, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, nepravedno drže u Hagu.

Pritisci na Srbiju

Profesor međunarodnih odnosa Srđan Perišić ocenjuje za Kurir da za ovih 110 godina Albanci nikad nisu bili bliži da ostvare svoj veliki cilj, jer uz sebe imaju zapadni svet.

foto: Printscreen YouTube/N1

- Zapadne sile stvorile su Albaniju 1912, a isti akteri su 1999. i 2008. odvojili Kosovo od Srbije. To što Tirana i Priština imaju zajedničke sednice vlada i skupština, ne smemo da posmatramo kao izolovanu akciju Albanaca, već je reč da se, evo, više od 100 godina sprovodi politika koju oni vode i koju podržava Zapad. Oni ništa samostalno ne rade. Oni su se osilili jer imaju čvrsta leđa onih koji su ih oduvek podržavali. Bez obzira na to koliko mi pokušavali da nađemo zajednički jezik sa Zapadom, on će uvek biti na njihovoj strani. Zbog toga i ovoliki pritisci na Srbiju da prizna nezavisno Kosovo. Kad bismo priznali Kosovo ili dozvolili da uđe u UN, ne bi se dugo čekalo na čin ujedinjenja Albanije i Kosova - smatra naš sagovornik.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov podseća da se poruke o ujedinjenju redovno šalju sa svake zajedničke sednice vlada Albanije i Kosova.

foto: Media centar

- Nikada taj koncept nije stavljen ad akta. Ta priča se periodično ponavlja i, kao i svaki velikodržavni koncept, potencijalno je opasna, jer se postavlja pitanje kada će se ukazati momenat i stvoriti političke prilike da ona počne da se ostvaruje - upozorava Popov.

Provokacije Mehaja KBS i Oružane snage Albanije zajedno vežbaju Povodom Dana nezavisnosti Albanije, kosovski ministar odbrane Armend Mehaj objavio je fotografije aktuelnih aktivnosti koje se sprovode u akademiji, školama i profesionalnim vojnim centrima albanskih oružanih snaga. - Uoči Dana sila i Dana zastave, zadovoljstvo mi je da s vama podelim fotografije sa aktuelnih aktivnosti koje zajedno s našom braćom i sestrama Republike Albanije sprovodimo u akademijama, školama i profesionalnim vojnim centrima Oružanih snaga Republike Albanije, 28 slika za naš zajednički 28. novembar. Zajedno smo jači - napisao je Mehaj u objavi na Fejsbuku.

Kurir.rs