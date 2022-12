AMERIKA BI MOGLA DA DONESE REŠENJE PRIHVATLJIVO ZA OBE STRANE: Analitičari o Grenelovoj ideji da SAD preuzmu palicu od EU

Poslednja briselska epizoda u posredovanju između Beograda i Prištine, u kojoj je za uspeh bilo presudno uskakanje Vašingtona, odškrinula je vrata za zvaničan ulazak Amerike u buduće pregovore o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Ta vrata se sve više otvaraju, čak i bez obzira na ishod američkih izbora. O tome svedoči i poslednji nastup Ričarda Grenela, nekadašnjeg specijalnog izaslanika za dijalog u administraciji prethodnog predsednika SAD Donalda Trampa.

Da Ameri povedu

Grenel je ocenio da se pregovori Beograda i Prištine raspadaju jer se Stejt department dogovara sa Evropljanima, "a kada njima prepustite da vode, dobijete mnogo priče, a malo akcije". On je za RTS naglasio da je u pregovorima neophodno američko vođstvo.

- Mi u Trampovoj administraciji smo verovali da je neophodno da Amerika predvodi. Ljudi iz Bele kuće, iz administracije, moraju da stanu na čelo. Ja sam postavljen da budem izaslanik predsednika, ne Stejt departmenta. Predstavljao sam predsednika Trampa. Mogao sam da uđem u predsednikov kabinet i predložim nešto. Mogao sam lično da mu kažem šta dve strane žele. Toga nema kod predsednika Bajdena. Stejt department se dogovara sa Evropljanima, a kada njima prepustite da vode, dobijete mnogo priče, a malo akcije. To se sada dešava. Vidimo da se razgovori raspadaju. Potrebno je vođstvo Amerike, da američki lideri povedu i da imaju poverenje obe strane - smatra ovaj diplomata.

Kurti je za Grenela "gospodin Ne" jer je čovek koji odbija svaku ideju.

- Mislim da mi znamo da Kurti jednostavno nije od koristi u ovoj situaciji. Pregovarao sam s njim i on je neko kome se nikada nije dopala nijedna ideja. On je odbio svaku ideju koju su mu Amerikanci ponudili. Sada odbija i ideje koje nude Evropljani. Čak i Bajdenova administracija mora da ga kritikuje. I ja mislim da on ne služi svom narodu. Ne pomaže u ovoj situaciji... On samo govori "ne", on je gospodin Ne. Ako se vratite idejama Bila Klintona ili Baraka Obame, on odbija sve ideje koje su Amerikanci ponudili. Američki sistem to vidi. Konačno u Americi dolazimo do zaključka, i to na obe strane, da Kurti Amerikancima nije od koristi - poručio je Grenel.

Realna moć i pragmatizam

Izvršni direktor Centra za društvena istraživanja Nikola Perišić podseća za Kurir da je Amerika do sada pokazala pragmatičnost i da se može očekivati da ponudi svima prihvatljivo rešenje.

- Uključivanje Amerike je kratkoročno dalo rezultate jer vidimo da je Kurti odložio primenjivanje kazni za registarske tablice. To ohrabruje i daje nadu da će SAD ponuditi rešenje koje bi bilo prihvatljivo svima. Podsetio bih da SAD, kao pragmatična sila, nisu tražile od Srbije eksplicitno priznaje Kosova, dok je nemački kancelar Šolc to tražio i na neki način to je sadržano i u nemačko-francuskom predlogu. EU se suočava s unutrašnjim problemima i s rastom desnice, koja želi da reformiše Uniju u smeru suprotnom od kojeg su se te reforme očekivale. Takođe, primetna je kriza javne diplomatije unutar EU, i to se najbolje ogleda u nemogućnosti da na adekvatan način posreduje u rešavanju sukoba u Ukrajini. To su sve razlozi zbog kojih EU ne može u potpunosti da se bavi pregovorima Beograda i Prištine, tako da SAD preuzimaju inicijativu u tom procesu. To je važno jer isključivo razgovorom može da se dođe do rešenja i da se spreči mogući sukobi koji bi imao nesagledive posledice po čitav region i Evropu, pogotovu kad već imamo jedan rat na tlu Evrope - objašnjava naš sagovornik.

I potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić naglašava ulogu i snagu SAD da kod Prištine izdejstvuje odustajanje od maksimalističkih ciljeva.

- Bez većeg angažovanja SAD u dijalogu između Beograda i Prištine, a naročito u fazi približavanja finalnom sporazumu, teško je očekivati bilo kakav značajniji napredak. Jedino SAD imaju realnu moć i da utiču na vlasti u Prištini i da ih odvrate od maksimalističkih i nerealnih zahteva - ocenjuje ona za naš list.

Dalji koraci u dijalogu Štajnmajer: Nemačko-francuski predlog se prihvata Ana Brnabić: Ništa bez ZSO Predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer izjavio je u Skoplju da cela EU ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da je francusko-nemački predlog dobra polazna osnova. foto: AP - Što se tiče odnosa Srbije i Kosova, mogu da vam kažem da cela EU ima hitan interes za normalizaciju odnosa. Za to su se pripremali, davali su se predlozi. Srećan sam jer je nemačko-francuski predlog sada postigao uspeh i prihvata se - tvrdi Štajnmajer, a prenosi makedonski portal 24 info. Premijerka Ana Brnabić, koja je u Parizu razgovarala s francuskom premijerkom Elizabet Born, kaže da nije bilo reči o tom predlogu i naglašava da Srbija insistira na ispunjavanju obaveza iz dosadašnjih sporazuma i da pre toga nema smisla pričati o novim. Kako je rekla, Priština mora da sprovede Briselski sporazum i pristupi formiranju Zajednice srpskih opština. foto: Printskrin / You Tube - Nismo razgovarali o tom predlogu zato što, pre bilo kakvih novih predloga i pre bilo kakvih razgovora o novim sporazumima, ono što je neophodno, sasvim prirodno i logično, jeste da se u potpunosti implementiraju postojeći sporazumi - poručila je Brnabićeva.

