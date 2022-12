VUK DRAŠKOVIĆ: SRBIJA POTPISALA TAČKU 14, ZNAMO ŠTA TO ZNAČI! Pitanje je možemo li se oporaviti od Miloševićeve ratne pobede

O svim aktuelnostima u zemlji i dešavanjima u regionu, kao i detaljima iz njegove prošlosti, danas, prvi put u emisiji Puls Srbije razgovarali su sa političarem i književnikom Vukom Draškovićem.

Kosovsko-metohijski problem i početak krize, čiji koreni sežu daleko u prošlost Drašković je opisao kao Miloševićevu grešku.

- Izbori će biti odloženi, to je dobro, a ono što nije dobro je hočemo li se, kako ćemo se, i kad izlečiti od Miloševićeve ratne pobede. On je 1999. u Rambujeu, odbio sjajnu verziju sporazuma po kojem je Kosovo i Metohija tvrdo ostajala u Srbiji uz uslov da se prekine teror nad kosovskim Albancima i da Kosovo kao pokrajina, u okviru Srbije dobije status veći od autonomije, a manji od nezavisnosti. Milošević je to odbio i dobio rat. Njegov cilj je bio da izgubimo kosovo i da okrivimo NATO i zapad, a da budućnost Srbije okrećemo ka Rusiji - Drašković je izložio lično viđenje Miloševićevih ratnih ciljeva kao uzrok današnjih problema.

Sa strateške tačke gledišta zaključio je da ogroman broj Srba veruje da Rusija čuva suverenitet nad Kosovom i Metohijom.

- Čuva koza kupus koji je pojela! Rusija je upravo glasala za rezoluciju 1244,, čime je Srbiji oduzet suverenitet, a država Srbija proterana sa Kosova. Eto kako izgleda kad vam Rusija nešto čuva i garantuje- rekao je Drašković.

Podsetio je na Ukrajinu i njeno "stradanje".

- 1994. Ukrajina je bila nuklearna sila, jer je sovjetski nuklearni arsenal bio sporazumom raspoređen na ukrajinskoj teritoriji. Ukrajina se odrekla svog arsenala poklonila ga Rusiji, dozvolila da se Crnomorska flota u Sevastopolju nalazi kao da je na teritoriji Rusije, da se poštuje sve kao da je Krim u Rusiji - rekao je Drašković.

Prokomentarisao je i stav Srba u Crnoj Gori i Srbiji po pitanju rata i otvorenu ljubav prema Putinu koja je podrška potezima Rusije.

- U Crnoj Gori imamo ljude na vlasti koji javno govore da je Vladimir Putin predsednik Srba u Crnoj Gori, kada predsednik Republike Srpske priznaje aneksije Donjecka, Luganska, Donbasa, U Srbiji među Srbima ljubav prema Rusiji je znatno veća nego u samoj Rusiji - istakao je Drašković.

02:38 Drašković: KOSOVO JE DRŽAVA!

Ko zapravo vodi rat - zanimalo je voditeljku Anastasiju Čanović.

- Ukrajina se spartanski brani, a njoj doturaju oružje NATO I SAD. Vladimir Putin je toliko puta isticao: Legitimno izabrani predsednik Sirije Asad pozvao je Rusiju u pomoć i Rusija je prihvatila taj poziv poštujući legitimno pravo i slala je i vojnike i oružje - rekao je Drašković.

Ipak, kada je Ukrajina dobila pomoć taj potez tretiran je od strane medija kao rat Rusije sa Nato paktom i SAD-om. Drašković je Ukrajinu nazvao hrabrim protivnikom, ali nedovoljno jakim protiv Rusije.

- BIće to sporazum o takozvanom privremenom prekidu smrti - rekao je Drašković.

Za kraj istakao je Briselski sporazum kao najbolji po Srbiju.

- Srbija nije priznala Kosovo kao državu, ali je priznala suverenitet stvarnosti. - rekao je on, a to je:

- Zajednica srpskih opština biće formirana po Kosovskim zakonima, a postoji i tačka 14 Briselskog sporazuma koju je Srbija potpisala, a koja kaže: Beograd i Priština neće jedno drugo ometati u kretanju Prištine i Kosova prema Evropskoj Uniji. Kada prevedete šta to znači? U EU ne idu mesne zajednice, ali idu države - posebno je istakao on kao zapravo skriveno - diplomatsko priznanje.

