MILICA ĐURĐEVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: BORILA SAM SE ZA POTOMSTVO! Blagosloveno stanje mi daje snagu! PAROVIMA UPUTILA VAŽNU PORUKU

Svi koji su mislili da se naša današnja gošća posle ulaska stranke na čijem je čelu, povukla iz političkog života, pogrešili su. A zbog čega je, na kratko, nije bilo na političkoj sceni postalo je jasno kada je Kurir juče ekskluzivno objavio da je trudna i da čeka blizance.

U svom prvom gostovanju po objavljivanju ove informacije pričali smo sa njom o tome kako joj se život promenio otkako je saznala lepe vesti, ali i o drugim aktuelim temama.

Gošća emisije Puls Srbije bila je Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica stranke Zavetnici.

- Sudeći prema broju poruka koje sam primila juče teško da neko ne čita vaš portal - rekla je Đurđević u šaljivom tonu.

foto: Kurir televizija

- Početkom novembra sam primila ove vesti i postupila sam prema savetima lekara iz Narodnog fronta koji su me savetovali da u nekom trenutku predahnem, kao i da izbegavam veći broj ljudi, okupljanja, stresne situacije. Kažu da je čovek najveći junak kada pobedi sebe. I eto, htela sam da pobedim sebe - rekla je narodna poslanica i dodala da joj je bilo teško u poziciji posmatrača aktuelnih političkih dešavanja.

- Teško je ne učestvovati u aktuelnim političkim dešavanjima. Teško je posmatrati. Teže je biti na tribinama dok utamica traje nego igrati. Svega dva meseca nisam bila u parlamentu. Pitali su me prijatelji zašto nisam prisutna. Ali eto, odgovornost nemam više samo za sebe nego i za ta dva mala života koja očekujemo ako Bog da u julu mesecu - kaže Đurđević Stamenkovski.

Iako ne punim intenzitetom predsednica stranke Zavetnici ipak uspeva da i dalje učestvuje u radu parlamenta.

- Juče sam bila u parlamentu i predsedavala odborom za Srbe u regionu. Bila je zaista istorijska sednica. Bila je poprilično maratonska. Prijalo mi je i gledam nekako da izbalansiram posao i to što se nalazim u blagoslovenom stanju. Ja sada idem u skupštinu sa tri srca i to smatram podstrekom - kaže Đurđević.

03:51 MILICA ĐURĐEVIĆ EKSLUZIVNO ZA KURIR: BORILA SAM SE ZA POTOMSTVO! Blagosloveno stanje mi daje snagu! PAROVIMA UPUTILA VAŽNU PORUKU

Dodala je da je navikla na neprijatnosti u političkom životu, ali da će ipak biti odgovorna prema svom stanju.

- Ne tražim da me iko štedi. Godine ove političke borbe su me izbrusile. Naučila sam da se nosim sa neprijatnostima. Naravno da ću kao odgovorna majka gledati da budem odgovorna prema svom stanju, i truditi se da izbegnem neprijatnosti. Putovanja ću morati da izbegnem, a sve ostalo za šta procenim da sam u stanju ću raditi. Biti u blagoslovenom stanju jeste jedna nova snaga. Ne osećam se hendikepirano. Poziv koji obavljam je briga za buduće naraštaje, a sada se i lično brinem za buduće naraštaje - kaže Đurđević.

foto: Kurir televizija

- Nikada nisam govorila o ličnom i privatnom životu, ali sada želim da kažem da sam se ja se borila potomstvo. Karijeru nisam stavljala iznad porodice. Želim da dam podršku svim parovima koji se bore za potomstvo i da im poručim da se pre svega emotivno i duhovno pripreme za to. Znam da to nije lako. Imala sam sreću da ne prolazim kroz toliko teška iskušenja, ali bez obzira na sve hoću da ih ohrabrim da nikako ne odustaju. Koliko god da je teško žene treba da shvate koliko su blagoslovene. Već posle pet šest nedelja čuju se otkucaju srca. To je već novi život - rekla je Đurđević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud