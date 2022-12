POKS: Pozdravljamo zahtev za vraćanjem snaga bezbednosti na KiM! Mihailović: To je dobra odluka!

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) pozdravlja odluku Vlade Srbije da uputi zvaničan zahtev za vraćanje naših snaga bezbednosti na Kosovu i Metohiji, pozivajući se na rezoluciju 1244 SB UN.

- Upućivanje zahteva je dobra odluka bez obzira na to da li će biti prihvaćena ili ne. Nesumnjivo je da Srbija mora zauzeti čvršći stav prema zapadu kada je najvažniji nacionalni interes u pitanju, a to je vraćanje punog suvereniteta države Srbije na Kosovu i Metohiji. Pozivam Vladu Srbije da učini korak dalje i da oroči primenu Briselskog sporazuma do marta naredne godine, da se formira Zajednica srpskih opština i ispune druge odredbe u korist Srba ili u protivnom da se vrati stanje na staro, pre njegovog potpisivanja - izjavio je potpredsednik Skupštine Srbije i predsednik POKS, Vojislav Mihailović.

Upitan da prokomentariše najavu predsednika Srbije da će formirati Pokret Srbija na čijem će biti čelu i u kojem će se naći osim SNS i druge stranke, Vojislav Mihailović, predsednik POKS i jedan od lidera koalicije NADA je odgovorio da ga to podseća na vraćanje u Titovo vreme kada je bila jedna partija i jedan vođa.

- Vučić nije Tito i ne treba da bude. Pozdravljam ideju da se postigne konsenzus svih političkih činilaca oko ključnih nacionalnih pitanja, ali ne tako što će se formirati jedan pokret ili partija, jer sve to voditi ka ukidanju ili obesmišljavanju višepartijskog sistema. Srpsko jedinstvo, sloga i konsenzus svih stranaka da, ali ne u okviru jednog pokreta - dodao je Mihailović.

(Kurir. rs)