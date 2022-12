PETKOVIĆ: Kurti odmah da oslobodi Pantića i povuče specijalce s dugim cevima sa severa

Barikade na severu KiM za Srbe znače slobodu i predstavljaju njihov miran otpor bezakonju Aljbina Kurtija i njegovih velikoalbanskih ekstremista kojima je jedini cilj etnički čisto Kosovo i Metohija, naveo je u saopštenju direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

U saopštenju se dalje navodi da bi "dobro bilo da Kurti bude u kordinaciji sa samim sobom i da odmah oslobodi Dejana Pantića, da povuče policijske specijalace sa dugim cevima sa severa KiM koji tu ne mogu biti prisutni, kao i da ukine spiskove za progon i hapšenje Srba".

"A svakako i da ispuni obavezu Prištine i formira Zajednicu srpskih opština. Zadatak KFOR-a nije kako to misli Kurti da sa njim kordinira akcije protiv Srba niti da uklanja barikade, već da u skladu sa poverenim mandatom, garantuje bezbednost Srbima na KiM. Neka Kurti ne pomišlja na to da nasiljem uklanja barikade, jer one su prvobitno i postavljene kao odgovor na nasilje, a svaki novi nasilni potez sa Kurtijeve strane pretio bi da izazove eskalaciju koja se ne bi mogla kontrolisati", rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM istile da je "vreme da Kurtijeva spirala nasilja bude prekinuta i da se Srbima na Kosovu i Metohiji, najugroženijoj nacionalnoj grupi na tlu savremene Evrope, omogući da žive u normalnim uslovima i bez konstantnog straha od nasilja i terora".

(Kurir.rs)