SRBI NE TRAŽE MNOGO, SAMO ONO ŠTO PRIPADA SVIM CIVILIZOVANIM LJUDIMA U EVROPI: Vučićeva poruka Srbima na KiM pred veliki protest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je snažnu poruku našem narodu na Kosovu i Metohiji, pred veliki narodni protest na barikadi u Rudaru.

– Srbi ne traže mnogo, traže samo ono što pripada svim civilizovanim ljudima u Evropi. Na šta svi drugi imaju pravo, samo je Srbima uskraćeno. Da budu slobodni, da imaju pravo da se kreću, da idu u škole i bolnice, da čuvaju živote i perspektivu svoje dece. Traže da budu pušteni na slobodu oni koji su bez ikakvog razloga uhapšeni. Traže da se povuku oni koji su sa dugim cevima došli bez prava da okupiraju sever Kosova i Metohije – rekao je on.

Predsednik dodaje da Srbi traže i da se ukinu liste za hapšenje koje je režim u Prištini napravio samo zato što su se Srbi politički suprotstavili njihovom teroru.

- A za povratak u institucije, dakle, to je nešto drugo od uklanjanja barikada, traže formiranje Zajednice srpskih opština, što je bio prvi uslov u Briselskom sporazumu. Za sve to ću im, kao predsednik Srbije, uvek pružiti podršku. Uvek ću im pružiti podršku, i neću se kriti od velikih i moćnih u svetu - istakao je on, i zaključio:

- I kada to kažem, takođe ću uvek biti dovoljno odgovoran da ih pozovem da čuvaju mir, da sačuvaju staloženost i strpljenje. Jer mir je u našem najvećem interesu Srba i Srbije i našeg naroda na KiM. Živeo srpski narod na Kosovu i Metohiji, živela Srbija!

Srbi na barikadama na severu KiM protestuju 13 dana i poručuju da će ih ukloniti kada Priština oslobodi Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađana Trajkovića i kada sa severa povuče specijalne snage kosovske policije.

Za danas je zakazan veliki protest koji počinje u podne u Rudaru, a kosovska policija postavila je blokade na magistralnom putnom pravcu.

(Kurir.rs)