ĐILASA NAPUSTIO JEDAN OD NAJBLIŽIH SARADNIKA! Dejan Bulatović istupio iz SSP, podneo neopozivu ostavku na sve funkcije!

Narodni poslanik Dejan Bulatović obavestio je javnost da je podneo neopozive ostavke na sve funkcije u Stranci slobode i pravde i da je napustio tu partiju.

- Koristim ovu priliku da vas obavestim o tome da sam podneo neopozive ostavke na sve stranačke funkcije i to: potpredsednik Stranke slobode i pravde, član užeg Predsedništva, koje sam do danas obavljao i to u dva mandata od osnivanja stranke, kao i da istovremeno istupam iz članstva SSP - naveo je Bulatović u saopštenju i dodaje:

foto: Nemanja Nikolić

- Podsećam vas takođe da je Stranka slobode i pravde nastala preimenovanjem imena Zelene ekološke partije - Zeleni (kojoj sam ja bio predsednik) u Stranka slobode i pravde 19. aprila 2019. kada je preuzeo Dragan Đilas. Naime, ujedinjavanjem Zelene ekološke partije - Zeleni sa neformalnim inicijativnim odborom SSP (koji je vodio Dragan Đilas).

On je najavio da će o razlozima zašto je kao jedan od osnivača Stranke slobode i pravde doneo odluku o napuštanju iste, ali i o daljim političkim koracima koje će preduzimati, javnost obavestit na konferenciji za medije koju će, kako je naveo, uskoro održati održati.

Kurir.rs