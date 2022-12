MINISTAR ODBRANE MILOŠ VUČEVIĆ UPOZORIO: Ako Kurti krene na barikade, to je put u katastrofalan scenario!

Ukoliko premijer institucija u Prištini Aljbin Kurti krene na barikade to je put u lošem pravcu koji vodi u katastrofalan scenario, upozorio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je rekao da u tom slučaju Srbija neće čekati izbegličke kolone na Jarinju i Brnjaku i da svako ko tako misli, ima pogrešnu pretpostavku.

- Nema novog Bljeska i Oluje i nema marta 2004. Ako neko misli da mi na Jarinju i Brnjaku sa vodom i sendvičima čekamo izbegličke kolone onda je to pogrešna pretopsatvka i razmišljanje. Ne bih voleo da vidim taj scenario i nadam se da nikom nije na pameti da proverava da li smo ozbiljni ili odlučni - rekao je za Tanjug a preneo Pink.rs.

Govoreći o tome šta će se dogoditi ako Kfor odbije srpski zahtev o vraćanju bezbednosnih snaga Srbije na KiM, ministar je kazao da će Srbija morati da dobije dodatne garancije da je Kfor sposban da očuva mir za sve građane na KiM. On je izrazio nadu da Zapad neće dozvoliti da dođe do incidenata na KiM.

- Ako me pitate kakav je utisak kada razgovarate sa visokim predstavnicima, pre svega NATO, a to je defakto Kfor, ne žele nikakve sukobe. Šta će politika da čini i ko ohrabruje Kurtija da sve to radi, ne mogu da izvedem zaključak koji mogu da podelim sa građanima. Možda nešto i znam, ali ne dodvoljno da bi mogao da to tvrdim - rekao je Vučević i dodao:

- Nikome nije u interesu da Aljbin Kurti naparvi priču kako je zamislio, odnosno da ide na poptuno proterivanje Srba sa KiM, što je njegov krajnji politički cilj. Da li su tablice, lične karte, izbori, izborne komisije, smena policajaca, hapšenje nekog Srbina, da li je borba protiv kriminala i sive ekonomije verovali ili ne baš uvek u srpskim sredinama.

Kako je naglasio, jasno je da KiM nije primer poštovanja zakona i vladavine prava i da je karakteristično da oni uvek pokušavaju da pokažu da samo tamo gde su Srbi ima nekih kriminalnih akrivnosti.

- Taj narativ nažlost možete čuti i od nekih iz centralne Srbije, što je nedogovorno, sebično, kontraproduktivno, to je samoubilački da neko tvrdi da su problem kriminalne grupe na severu KiM i razlog zašto Kurti šalje specijalnu policiju. Time dodajte loptu Kurtiju da šutira penal, a pritom su nam dali golmanu crveni karton. To je scenario - upozorio je Vučević.

foto: EPA Georgi Licovski

Ministar je istakao da će Beograd nastaviti da traži politički dogovor odnosno da se nastavi dijalog Beograda i Prištine, da se to vrati u format politike i diplomatije, a ne nekog sukoba ili eskalacija na terenu.

- Nama je u interesu da se čuva mir kao državi i kao narodu, da čuvamo mir i zbog Srba na KiM. Imamo interes da čuvamo mir na KiM, ne samo na severu, već i na jugu, južno od Ibra, veći broj Srba živi južno od Ibra. Da ne zaboravimo i Štrpce i Gračanicu i Kosovsko Pomoravlje i preostala srpska sela na Metohiji - naveo je Vučević.

Kurir.rs