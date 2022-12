MINISTAR GORAN VESIĆ NAJAVIO: Trend ubrzanog razvoja železnice ćemo nastaviti!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure Goran Vesić razgovarao je danas sa rukovodstvom i zaposlenima u preduzeću "Infrastruktura želenice Srbije" o planovima za 2023. godinu.

- Želeo sam da upoznam zaposlene sa planovima države, da čujem njihove probleme i da razgovaramo o tome kako dalje da razvijamo železničku infrastrukturu - rekao je Vesić.

Navodeći da je, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i odluci Vlade Srbije, u poslednjih nekoliko godina došlo do ubrzanog razvoja železnica, ministar je rekao da će se taj trend svakako nastaviti. U tom smislu, on je naveo da se ubrzano gradi brza pruga između Novog Sada i Subotice, te da uskoro sledi potpisivanje ugovora o izgradnji brze pruge između Beograda i Niša, a nakon toga i potpisivanje ugovora za deonicu pruge Niš-Preševo, te obnova barske pruge kroz Srbiju, od Valjeva do Vrbnice, pruge Kraljevo-Stalać-Rudnica, kao i obnova pruge Sombor-Vrbas.

foto: Ministarstvo građevinarstva

- Na taj način, uz projekte koji su u toku, poput izgradnje obilaznice oko Niša, pokazujemo koliko su železnice važne za Srbiju i koliko će država ubuduće ulagati u njih - naglasio je ministar.

Vesić je istakao i da Srbija postaje sve značajniji logistički centar ovog dela Evrope, što znači i veći promet robe, čiji će se deo obavljati upravo železnicom.

foto: Ministarstvo građevinarstva

- To je velika šansa za železnički saobraćaj, i u narednom periodu, pored drumskog, imaćemo i ubrzan razvoj železničkog saobraćaja. A kada tome dodamo projekat gradske železnice, izgradnju metroa, jasno je da će Srbija razvijati železnicu kao krajem 19. veka, kada su se u zemlji intenzivno gradile pruge - poručio je Vesić.

Kako je rekao, plan EU je da se u narednom periodu udvostruči broj kilometara železničkog koloseka i da Srbija prati taj trend.