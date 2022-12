"NAĆI POLITIČKE MENTORE PLANIRANOG ATENTATA NA VUČIĆA" Marinković: Zvicer i klan su izvršioci, mnogi u regionu STOJE IZA OVOG

Gost u jutarnjem programu Redakcija bio je narodni poslanik Vladimir Marinković. Povod za razgovor bilo je suđenje Belivukovoj narko kartel grupi.

On je prvo prokomentarisao izjavu svedoka-saradnika na sudjenju Belivukovoj grupi Srdjana Lalica da je Radoje Zvicer spremio 5 miliona evra za atentat na predsednika Srbije.

- Zašto ne reći otvoreno, likvidacija predsednika Aleksandra Vučića je jako ozbiljna situacija. Kao i mnogi problemi koji postoje u ovoj zemlji, treba raditi na svemu, treba očuvati nacionalne interese, treba čuvati narod na KIM i treba sve pripisati Aleksandru Vučiću koji je konačno uspeo da utiče da se srpski narod homogenizuje - rekao je Marinković.

- Treba da se otkrije ko su ti saradnici kolaboratori, politicari, unutar države. Oni su egzekutori, brutalni egzekutori, a klupko će se odmotati do kraja suđenja. Jako je bitno naći koji su to politički mentori, ne samo ovde nego i u regionu! - kazao je on.

Nazvao je sve brutalnošću i dao razloge zbog kojih je atentat pripreman.

- Vučić je personifikacija snage ove države. Videli ste sa kakvim se pritiscima suočavamo. Treba otvoreno to reći. On vodi samostalnu i nezavisnu politiku naše države. Mi smo suverena zemlja koja ima vojnu i ekonomsku mogućnost da zaštiti sebe i svoj narod. Nekima bi bilo lakše da ga nema- rekao je Marinković.

Setio se Srba koji su slavili krsnu slavu, svetog Nikolu na barikadama.

- Očekujemo borbu. Zato ovako i uspevamo. Svakodnevna tenzija na svakom polju. Uvoz nafte preko Janefa, Kosovo i Metohija, brutalna agresija prema našem narodu, koji pokazuju da neće više da trpe zverstva Kurtija - rekao je Marinković.

