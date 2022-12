"DOGORELO JE DO PRSTIJU VIŠE NE MOŽEMO DA ĆUTIMO!" Sagovornici Kurir TV: Kurti je okrvavio ruke, sramno je šta nam radi pred Božić

Centralna tema već nedeljama unazad u srpskoj javnosti jeste Kosovo i Metohija.

Zabranom ulaska na Kosovo i Metohiju srpskom patrijarhu Porfiriju kao i reagovanje predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da će ukoliko Kfor ne bude reagovao pokrenuti punu borbenu gotovost, otvorili su debatu u jutarnjem programu Redakcija. Gosti su bili: dr Zoran Milosavljević, iz Instituta za političke studije i Đorđe Todorov, Centar za društvenu stabilnost.

Shodno naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića podignuta je borbena gotovost pripadnika MUP Srbije, kao i Vojske Srbije, kako su saopštili ministri unutrapnjih poslova Gašić i odbrane Vučević.

- Mi smo reagovali adekvatno - započeo je Milosavljević i ukazao na mirni protest stanovnika KiM.

- Oni koriste taj povod da dođu do pune borbene gotovosti. To je čista provokacija onih koji sprovode to kroz Kurtija i ostale aktere u našoj južnoj pokrajini. Nepoštovanje svih dogovora - rekao je Milosavljević.

- Dogorelo je do prstiju, više ne može da se ćuti - dodao je on.

Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba VS general Milan Mojsilović održali su sastanak sa vojnim starešinama i razmatrali aktuelnu bezbednosnu situaciju.

- Kurti gazi versku slobodu, sva ljudska prava, videli smo da zabranjuje i patrijrarhu Porfiriju da uđe pod nekim izgovorom s tablicama, ovo je nečuveno! Hapšenje Srba, nemogućnost dostave medikamenata, oni, navodno, ne znaju gde se ti uhapšeni Srbi nalaze, a podiže se strašna tenzija - rekao je on, nastavljajući u istom tonu:

- Podignuta je pripravnost i borbena gotovost Srbije, sledeća je samo izvršna naredba od komandanta koji neće u najgorem scenariju da dozvole nove "Oluju" i "Bljesak". Srbi žive na Kosovu vekovima, nećemo dozvoliti da jedan ekstremista koji još jedino nije okrvavio ruke kao i OVK diktira tempo - rekao je Todorov.

Milosavljević je duhovito rekao da je ovo Kurtijev poklon za Božić.

- Njemu bi sve ovo izuzetno doprinelo političkom opstanku. On nema ni podršku onih koji su u Hagu. Kurti je direktno učestvovao u napadu na naše ljude, i okrvavio ruke - kazao je MIlosavljević.

Energičnom izjavom Todorovj je upozorio da ne smemo dopustiti incidente sa naše strane, i da nas za nešto lažno optuže, po čemu su poznati.

- Predsednik je rekao da je bolje sto godina pregovarati, nego ratovati! Ceo svet je imao priliku da vidi da su na barikadama civili, žene, deca. Nisu oni na barikadama iz hira, već zato što su im do te mere ugrožena prava, da je to strašno - rekao je Todorov, podsećajući na prosuto vino porodice viševekovnih proizvođača istog.

- Ne postoji Albanac koji će potpisati prisustvo srpskih opština na KiM, ali i sto tako ne postoji Srbin koji će potpisati Kosovo kao državu! - zaključio je on.

