PUCNJAVA U ZUBINOM POTOKU, GNEV U NARODU?! Sagovornici Kurira: Ako Kvinta podržava OVO onda se zalaže i ZA MNOGO OPASNIJU STVAR

Srbi na severu Kosova i Metohije na barikadama su 17. dan. Njihova poruka je ista, skloniće ih kada na slobodu budu pušteni uhapšeni Srbi i kada Priština bude povukla sa severa specijalne snage policije. Kfor potvrdio da je sinoć došlo do pucnjave u Zubinom Potoku, ali da nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta

Profesor dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije i Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku razgovarali su pokrenuti ovim okosnicama na Kosovu i Metohiji.

Miletić je nazvao ovu situaciju izuzetno opasnom.

- Čujem da je to bila ozbiljna razmena vatre, to je jako opasna igra. Cele noći nisam spavao - rekao je on.

Najveća briga: Da li su ambasadori Kvinte dali znak za povlačenje, a ako jesu onda su kolaboranti sa ciljem etničkog čišćenja Srba

Matović je potvrdio osnovane strahove stručnjaka da će se koristiti operacija "Lažna zastava".

- Ono što je juče pokušano i zato treba pohvaliti sve naše bezbednosne snage, oni su pokšali sa operacijom "Lažna zastava". Hteli su da nas predstave kao uzurpatore i teroriste, a srećom smo odreagovali dostojanstveno. Pravo na protest je pravo u svim civilizovanim državama - rekao je Matović.

Prokomentarisao je najveći strah svih.

- Ono što najviše zabrinjava je da li su zaista ambasadori Kvinte dali znak nama za povlačenje, a ako jesu onda su oni stali na jednu stranu, i to su kolaboranti sa ciljem etničkog čišćenja Srba sa KIM.

Miletić je proteste nazvao posledicom konstantnog ugnjetavana.

