"ČINIMO ZAISTA SVE DA SAČUVAMO MIR" Petković: Kurti hoće da bude gospodar života i smrti

dogorelo je do noktiju

Direktor Кancelarije za Кosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je stavljanje Vojske Srbije i jedinica MUP u najviši stepen borbene gotovosti odgovor na neposrednu ratnu pretnju i sve ono što čini Priština da bi izvršila udar na sever Kosova.

Petković je izjavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić doneo odluku o stavljanju Vojske u najviši stepen borbene gotovosti i pripravnosti do momenta uporebe oružane sile. I specijalne jedinice MUP su stavljene u najviši stepen borbene gotovosti.

"To je naš odgovor na neposrednu ratnu pretnju i sve ono što čini Priština da bi izvršila udar na sever КiM. S obzirom na to da je Priština podigla na najviši stepen borbenu gotovost kosovskih bezbednosnih snaga, pripremajući te jedinice, duge cevi i oklopna vozila da napadnu srpski narod na severu КiM, sa namerom da da napadnu naše žene, stare, decu, muškarce, naše ljude koji na barikadama samo brane pravo na goli život", naglasio je Petković, prenosi RTS.

Prema njegovim rečima, dogorelo je do noktiju.

"Činimo zaista sve da sačuvamo mir i to pre svega čini predsednik Vučić. Niko nije više govorio o miru i stabilnosti do predsenika Vučića. Кada govorimo o odnosima Beograda i Prištine imate Aljbina Кurtija koji je izjavio da je pitanje dana kada će ukloniti barikade, direktno preti ubijanjem Srba na barikadama. Želi da stvori novi narativ da je udar na sever КiM oslobađanje severa od nekih kriminalaca, a to su naše majke, lekari, profesori, studenti... Taj narod dostojanstveno na barikadama brani svoje pravo da ostane na КiM. Videli ste veličanstven skup kod Rudara gde je više od 10.000 Srba bilo. Nema ko da čuje njihov glas u Evropi da su obespravljeni, da se više od 10 godina ne formira ZSO, da im se ukida pravo glasa, da im se zabranjuje vakcinacija. Da ne govorim o upadima ROSU koji su bili gotovo svakog meseca u poslednje vreme", kazao je Petković.

Zna se operativni plan Prištine

Napomenuo je da srpske službe ozbiljno rade svoj posao, da se zna gotovo svaki korak Prištine i njihov operativni plan.

"Pogrom i "Oluja" se više nikada neće desiti. To je poručio predsednik Vučić više puta. Važno je da naš narod zna da iza sebe ima državu Srbiju koja je spremna da zaštiti živote naših ljudi koji nikome ne smetaju. Кažu u Prištini da se sloboda kretanja ugrožava. A recite nam kojim Albancima se ugrožava sloboda kretanja", upitao je Petković.

EU, napominje, umesto što pominje barikade, trebalo bi sada učini sve da natera Prištinu da odustane od suludih odluka udara na sever Kosova.

"Trebalo je da natera Prištinu da se formira ZSO, a ne da čekamo deset godina", kaže Petković.

Navodi da je strašno to da se poglavaru SPC zabranjuje ulazak na Kosovo. To je prvi put u istoriji da se patrijarhu zabranjuje da ide u Pećku patrijaršiju.

"Patrijarh je čovek mira, koji propoveda ljubav. Кako je moguće daje Кurti zabranio patrijarhu srpskom odlazak na prostor КiM, iako je poseta najavljena u skladu s prodedurama na vreme. Iz Prištine je došlo sramno objašnjenje da ja rezlog zaustavljanja da se prethodno ogradi od srpskog naroda i barikada. Aljbin Кurti bi da menja vekovne kanone, da bude gospodar života i smrti", navodi Petković.

Petković ukazuje da je katolički Božić, ali da se traži način kako da se sačuva srpski narod na Kosovu, kako da se izađe u susret svim zahtevima Srba kao uslov da bi se povukli sa barikada.

"Bolje je hiljadu dana pregovarati, nego jedan ratovati. Mi to ne želimo, to ne želi srpski narod. Onaj ko želi da napadne goloruki srpski narod je Aljbin Кurti koji stavlja vojsku u borbenu gotovost. Neće to niko da posmatra i gleda sa strane. Danas je na čelu države predsednik Vučić koji će znati da sačuva naš narod na КiM", naveo je Petković.

Pretnje dolaze od strane Prištine

Navodi da je Srbija spremna da sačuva mir i stabilnost, ali i da odgovori na pretnje koje dolaze od strane Prištine.

"Barikade predstavljaju demokratsko mirno sredstvo našeg naroda da izraze nezadovoljstvo jer doživljavaju teror i zulum Aljbina Кurtija gotovo svakog dana", ističe Petković.

Prema njegovim rečima, to što je podignuta borbena gotovost znači punu odgovornost države i vlasti prema narodu i budućnosti zemlje.

"Nećemo dozvoliti da se desi pogrom našeg naroda. Sve vreme smo činili sve da sačuvamo mir, podižemo našu zemlju, ekonomiju, da otvaramo nove fabrike, da podižemo plate i penzije. Tražili smo načine kako da normalizujemo odnose sa Prištinom i kada nije htela da razgovara. Čuvaćemo naš narod, mir i stabilnost i budućnost naše zemlje, nema predaje", zaključio je Petković.

(Kurir.rs/Kosovo online, RTS)