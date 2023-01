NA BURMI NE PIŠE DATUM KAD SMO STUPILI U BRAK, VEĆ OVO! Milica Zavetnica otvorila dušu: Kad sam na Svetog Nikolu otvorila vino...

Milica Đurđević Stamenkovski, narodna poslanica i jedna od osnivača političke partije "Zavetnici", otvorila je dušu u intervjuu za Kurir televiziju.

Sumirala je utiske iz prošle godine i najavila šta se od nje može očekivati u 2023.

Govoreći o 2022. godini, Milica Zavetnica kaže:

"Prošla godina za mene je bila veoma upečatljiva. Desilo se mnogo toga lepog, ali i manje lepog, ali sve je to život. Poraz, pobeda, uspon, pad, sve ono što čini esenciju našeg života. Kad ne bi bilo teških događaja, ne bismo znali da prepoznamo sreću. U 2022. sam izgubila oca, što je za mene zaista veliki gubitak, ali sam zahvalna gospodu Bogu što mi je dao zdravlje i snagu da ostvarim svoju želju, da u ovom zdanju (pokazujući na Narodnu Skupštinu) govorim u ime naroda, koji me je dao poverenje na izborima i što sam pred kraj godine obradovana, zajedno sa suprugom i porodicom, vešću da sam u blagoslovenom stanju, i da ću sredinom sledeće godine, ako Bog da, postati majka dvoje dece. Na to sam najviše ponosna".

Život političara je izazovan...

"Jako je važno voleti svoj posao, da znate motive i kada znate šta vas nadahnjuje, lakše se izborite sa izazovima. Stresan je posao. Nikad nisam tražila izgovor u tome što sam žena, to nisam doživljavala kao henikep, već kao prednost".

Slobodne vreme je za Milicu relativan pojam.

"Ne doživljavam da imam radno vreme i da jedva čekam da se završi da odem kući. Samim tim ne mogu da merim šta mi je slobodno vreme. U ovakvoj organizaciji rada, mnogo vremena provodim sa ljudima koji su mi bliski i dragi. Na neki način delim s njima privatan život. Ako slobodnim vremenom nazivamo ono kada nisam u Skupštini i javnom obraćanju, trudim se da budem kod kuće, sa porodicom i da posetim svoje bližnje. Boli me što smo se kao društvo otuđili".

Kako uskladiti tolike poslovne obaveze i bračni život? Kada joj je postavljeno ovo pitanje, Milica je skinula burmu, pokazala je i rekla:

"Ovo je burma na kojoj je ugraviran datum 7.1.2010. To nije datum kad smo stupili u brak, već datum otkad smo suprug i ja zajedno. Taj staž možda će više reći od onoga što bih ja rekla. Mi smo srodne duše i razumemo se. Blagoslovena sam što sam supruga upoznala kada sam imala 19 godina. To mi je prva ljubav, verujem i poslednja. Olakšavajuća okolnost je što mi je i suprug donekle aktivan u političkom životu".

Ona dodaje da se svakoj ličnosti iz naše istorije divi na određen način, a o vaspitanju dece kaže:

"Volela bih da mi deca znaju šta je život, kako se nešto teško stiče, kako se život teško stvara, a lako uništava, da im ne bude strano da uđu štalu, da imaju komunikaciju sa životinjama, da imaju dodir sa prirodom... Ja sam kao dete skupljala jaja, muzla krave, i danas se bavim nekim poljoprivrednim aktivnostima. Volela bih da sami prte stazu za sankanje, a ne da idu na već pripremljene staze".

Rado govori o svojim vinogradima, koji su decenijama u njenoj porodici.

"U vinogradu provodim mnogo vremena, mi smo skoro 60 godina sluge naših vinograda. Ove godine sam prvi put preuzrela sve te poslove, jer nažalost tata nije bio tu. Ne možete da zamislite koju sam radost doživela kada smo za Svetog Nikolu probali vino koje sam zajedno sa prijateljima pravila. Mogu vam reći da sam nadmašila tatu što se tiče vina"

Šta od Milice Zavetnice možemo očekivati u 2023. godini?

"Možete da očekujete da ću se truditi da uskladim majčinstvo sa obavezama prema narodu, kome sam dala zavet da ću činiti sve da se njihov glas čuje. Neću tražiti izgovore. Sa tri srca koja nosim, biću još snažnija i hrabrija", jasna je Milica Đurđević Stamenkovski.

