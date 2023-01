"INSTITUCIJE U PRIŠTINI SU NEFUNKCIONALNE, GOVORIMO O SLABOSTI!" Milosavljević: Formiranje ZSO će trajati dugo, pa i do 10 godina

Nemačka fondacija Fridrih Ebert predstavila je plan za osnivanje ZSO koji bi mogao da izgleda kao: "Više od NVO, manje od autonomije".

To su granice ovlašćenja koje Berlin predviđa za potpisanu Zajednicu srpskih opština pre deset godina. U planu piše da nadležnosti u oblastima obrazovanja, zdravstva i delimično urbanizma koje bi dobili Srbi sa Severa KiM bile bi zagarantovane zakonom, a sve odluke bi morao da potvrdi pokrajinski parlament.

U nacrtu Statuta piše i da ZSO čini deset opština sa srpskom većinom i zastupa njihove i interese lokalnog stanovništva. članstvo je dobrovoljno, a procedure za dodatno članstvo, isključenje iz članstva i raspuštanje ZSO utvrđuju se preciznije Statutom.

ZSO je prethodnih meseci došla u fokus, uprkos odbijanju tzv. premijera Aljbina Kurtija da ispoštuje potpisano u Briselskom sporazumu. Izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijal Ekosbar istakao je da će ZSO biti formirana sa ili bez Aljbina Kurtija, a u prilog tome ide i potez američke ambasade u Prištini da zakaže sastanak sa predstavnicima tzv. kosovske vlasti, političkim partijama, predstavnicima civilnog društva i diplomatama na KiM, na čijem dnevnom redu je ZSO, a na koji poziv nije dobio Aljbin Kurti.

Deo međunarodne zajednice stavio je rešenje pitanja statusa KiM kao prioritetno predstavljanjem francusko-nemačkog plana. O planu je detaljno govorio predsednik Aleksandar Vučič ističući da nam sledi prekid evrointegracija i povlačenje stranih investicija ukoliko ga ne prihvatimo. O tim posledicama piše i istraživački centar Demostat, ističući da nas čekaju i određene povlastice ukoliko prihvatimo ovaj plan, a jedna je ulazak Srbije u EU do 2030. godine

A šta nas čeka ako ga prihvatimo istakli su iz istraživačkog centra Demostat pozivajući se na diplomatske izvore, a jedna od povlastica bila bi članstvo u EU do 2030. godine.

Gosti Usijanja bili su politikolog Zoran Milosavljević i Milan Đukić, politički analitičar.

Đukić se najpre dotakao plana za osnivanje ZSO nemačke fondacije Fridrih Ebert.

- Iz onoga što je Fridrih Ebert rekao "Više od NVO, manje od autonomije", imate određena ovlašćenja koja su predviđena u ovome i koja je Fridrih Ebert morao da kaže. U većem delu Evrope imate autonomne pokrajine. To je nešto što je Republika Srbija potpisivanjem Briselskog sporazuma i ciljala. To su nadležnosti u oblasti obrazovanja, zdravstva, urbanizma i infrastrukture. Takva zajednica koja bi imala, recimo, nadležnosti u oblasti urbanizma Priština bi morala da respektuje. Možda ne bi više dolazilo u situaciju da oni samovoljno u nekim odlukama vlade bez konsultacije bilo sa opštinom ili zajednicom donose odluku eksproprijacije imovine i da grade baze gde im padne na pamet - rekao je Đukić.

Milosavljević smatra da Zapad ni po koju cenu ne želi da se napravi nešto slično Republici Srpskoj na Kosovu.

- Oni pokušavaju da ni po kojem osnovu ne dozvole da se na neki način napravi još jedna Republika Srpska. Oni su zato napravili takav pristup. Kako je to savetnik Stejt departmenta Derek Šole rekao nama je bitno da se formira ZSO, ali u procesu ćemo morati da glancamo. Tako da će taj proces trajati jedan dobar period, čak su pominjali i do 10 godina. To mi nije bilo jasno zašto su takve izjave bile. Ovde je suština da se naše stanovništvo pod hitno zaštiti. Svaka tačka početka je ZSO - rekao je Milosavljević i dodao:

- Sutra 31. januara je zakazana diskusija o ZSO gde se Kurti neće pojaviti. Snaga njihove vlade se prebacuje na snagu SAD. Dakle, ambasada SAD preuzima ono što su oni trebali da urade. Govorimo o slabosti, kapaciteta nema. Ako američka vlada u ovoj situaciji treba da preuzme moramo reći da su institucije u Prištini nefunkcionalne.

