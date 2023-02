BEZBEDNJACI O NAVODIMA SVEDOKA-SARADNIKA: Udarili su na Vučićevu porodicu jer znaju koliko je vezan za nju!

Nakon što je Srđan Lalić, svedok-saradnik u procesu protiv klana Veljka Belivuka, otkrio da su Danilu Vučiću, sinu predsednika Srbije, hteli da podmetnu ubistvo Lazara Vukićevića, navijača bliskog "škaljarcima", stručnjaci za bezbednost kažu da je to bio jedan u nizu pokušaja da se na bilo kakav način pokuša rušenje vlasti i destabilizacija Srbije!

- Nakon ubistva Lazara Vukićevića, a po povratku iz Turske, preko naših navijača na tribinama pustili smo lažnu priču kroz navijačke grupe da je Lazar nestao, jer je imao sukob s Danilom Vučićem, sinom predsednika Srbije. To smo uradili kako bismo skrenuli istragu i diskreditovali predsednika preko sina - rekao je Srđan Lalić.

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji, kaže da su iza svega bili pokušaji prevrata i atentata na predsednika.

- U pripremu svakako spada i medijska kompromitacija i samog predsednika, kao i njegove porodice, ali i celokupne vlasti. S obzirom na to da nisu uspeli Vučića da diskredituju, prešli su na plan za atentat, a pokušajima kriminalizacije njegovog brata i sina želeli su celu porodicu da pokažu kao kriminalnu i da ga treba ukloniti sa vlasti - navodi Karan.

Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, ukazuje da kriminalne grupe u Srbiji nikada ne mogu da rade bez određene političke podrške, koja, smatra on, dolazi sa strane. U sve su, dodaje, umešane i strane službe i neke regionalne kriminalne grupe:

- Jednostavno, udružio se interes organizovanog kriminala i politike, kojima se Vučić našao kao meta. Oni su dobro napravili Vučićev psihološki profil, da je čovek koji je jako vezan za porodicu, te tu pokušavaju da ga udare i da ga destabilizuju. To je obrazac koji nije nepoznat u teoriji bezbednosti, to je način na koji se ruše režimi i na koji se pokušava da se utiče na odluke predsednika, koji im je bukvalno uništio posao. Pritom, strani faktor koristi kriminalce da bi uticao na Vučićeve odluke i poteze, ali ono čime možemo biti zadovoljni jeste da su bili neuspešni, nisu uspeli da mu iznude nijednu političku odluku - kaže on.

Dragišić zaključuje da narod mora da bude svestan da se protiv Srbije vodi hibridni rat, te da je ovo samo deo toga.

